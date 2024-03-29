Число погибших при теракте в "Крокусе" выросло до 144

Пациент, чьё состояние оценивалось как крайне тяжёлое после террористической атаки в "Крокус сити холле", умер в больнице. Таким образом, число погибших выросло до 144. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

"К сожалению, умер в больнице ещё один пациент, получивший тяжёлые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжёлом состоянии. Врачи боролись за его жизнь и сделали всё возможное. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким", — сказал он.