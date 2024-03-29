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29 марта, 11:11

Число погибших при теракте в "Крокусе" выросло до 144

В больнице скончался пострадавший при теракте в "Крокусе"

Пациент, чьё состояние оценивалось как крайне тяжёлое после террористической атаки в "Крокус сити холле", умер в больнице. Таким образом, число погибших выросло до 144. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

"К сожалению, умер в больнице ещё один пациент, получивший тяжёлые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжёлом состоянии. Врачи боролись за его жизнь и сделали всё возможное. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким", — сказал он.

Ещё девять человек задержаны по делу о теракте в "Крокусе"
Ещё девять человек задержаны по делу о теракте в "Крокусе"

Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по мирным людям, посетившим концерт рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание, облив бензином сиденья в зрительном зале. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 382. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе и четверо исполнителей. Накануне СК подтвердил связь боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.

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Telegram / МЧС России

Владимир Озеров
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