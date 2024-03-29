Ещё девять человек задержаны по делу о теракте в "Крокусе"

Силовики Таджикистана задержали девять жителей пригородных районов Душанбе, их подозревают в тесных контактах с непосредственными исполнителями террористического акта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в спецслужбах страны.