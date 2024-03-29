Ещё девять человек задержаны по делу о теракте в "Крокусе"
"Крокус" сразу после теракта. Обложка © Life.ru
Силовики Таджикистана задержали девять жителей пригородных районов Душанбе, их подозревают в тесных контактах с непосредственными исполнителями террористического акта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в спецслужбах страны.
"Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле" 22 марта", — уточнил собеседник агентства, пояснив, что задержанные могут иметь связь с ИГИЛ*.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизни 143 человек, пострадавшими числятся 382 посетителя "Крокуса". По делу о теракте задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, пытавшихся сбежать на Украину, а также четверо пособников, это те, кто продал автомобиль террористам и сдавал им квартиру. Накануне СК подтвердил связь боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.
* Деятельность террористической организации запрещена в России.