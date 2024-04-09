Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 14:33

Россия не приедет на саммит по Украине в Швейцарии, заявили в посольстве

Посольство в Берне: Швейцария не пригласила РФ на саммит по Украине

Швейцария не приглашала Россию на саммит по украинской "формуле мира", который должен состояться в Люцерне. Об этом сообщил пресс-секретарь Посольства РФ в Берне Владимир Хохлов. Он отметил, что в то же время позиция Москвы по данному вопросу остаётся неизменной.

"Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет", — отметил собеседник РИА "Новости".

Хохлов добавил, что сама идея о проведении такой конференции, которую усиленно продвигают организаторы, является для России неприемлемой. Всё потому, что сама "формула мира" не учитывает интересы нашей страны.

Зеленский признал, что многие страны не хотят ехать на саммит по Украине
Зеленский признал, что многие страны не хотят ехать на саммит по Украине

Напомним, Украина хочет провести в Швейцарии саммит по "формуле мира" Владимира Зеленского. По словам министра иностранных дел Незалежной Дмитрия Кулебы, переговоры с РФ планируется провести на второй встрече в данном формате. В то же время Москва не раз указывала, что не намерена обсуждать мир по навязанным "правилам", а МИД отверг идею об участии в мероприятии РФ. По данным Bloomberg, первая встреча должна пройти в июне в Люцерне, на неё приглашены около ста стран, в основном государства Глобального юга.

Обложка ©

Unsplash / Henrique Ferreira

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • швейцария
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров