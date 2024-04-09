Россия не приедет на саммит по Украине в Швейцарии, заявили в посольстве
Посольство в Берне: Швейцария не пригласила РФ на саммит по Украине
Швейцария не приглашала Россию на саммит по украинской "формуле мира", который должен состояться в Люцерне. Об этом сообщил пресс-секретарь Посольства РФ в Берне Владимир Хохлов. Он отметил, что в то же время позиция Москвы по данному вопросу остаётся неизменной.
"Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет", — отметил собеседник РИА "Новости".
Хохлов добавил, что сама идея о проведении такой конференции, которую усиленно продвигают организаторы, является для России неприемлемой. Всё потому, что сама "формула мира" не учитывает интересы нашей страны.
Напомним, Украина хочет провести в Швейцарии саммит по "формуле мира" Владимира Зеленского. По словам министра иностранных дел Незалежной Дмитрия Кулебы, переговоры с РФ планируется провести на второй встрече в данном формате. В то же время Москва не раз указывала, что не намерена обсуждать мир по навязанным "правилам", а МИД отверг идею об участии в мероприятии РФ. По данным Bloomberg, первая встреча должна пройти в июне в Люцерне, на неё приглашены около ста стран, в основном государства Глобального юга.
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