Россия не приедет на саммит по Украине в Швейцарии, заявили в посольстве

Швейцария не приглашала Россию на саммит по украинской "формуле мира", который должен состояться в Люцерне. Об этом сообщил пресс-секретарь Посольства РФ в Берне Владимир Хохлов. Он отметил, что в то же время позиция Москвы по данному вопросу остаётся неизменной.