Швейцария отказалась подтверждать слитые данные о конференции по Украине
МИД Швейцарии не подтвердил опубликованные Bloomberg даты конференции по Украине
Швейцария планирует провести саммит по так называемой украинской формуле мира 16–17 июня в Люцерне. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
"Швейцария намерена провести мирную конференцию на высоком уровне... по Украине в середине июня, в ней примут участие от 80 до 100 стран, в основном из так называемого Глобального Юга", — говорится в публикации.
Ключевым вопросом на данный момент является участие Китая, уточняет агентство. Берн надеется, что представители Пекина посетят мероприятие, чтобы "сделать инициативу заслуживающей доверия". Официальный анонс конференции швейцарские власти могут сделать 10 апреля.
МИД Швейцарии подтвердил подготовку к саммиту, но не стал называть точные сроки.
"По просьбе Украины Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира на Украине. В настоящее время ведутся подготовительные работы. Дата, место проведения конференции и страны-участницы будут сообщены своевременно", — приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря МИД Швейцарии Пьера-Алена Эльчингера.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией могут пройти на втором саммите в Швейцарии в рамках обсуждения "формулы мира". По его словам, этот список составлен в виде "меню", из которого участники первого саммита могут выбрать определённые пункты, над которыми хотели бы вести работу. Дипломат считает, что участники могли бы создать группы, в которых политики данных государств смогут согласовать план дальнейших действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после слов Кулебы исключил переговоры по Украине по навязанным "правилам". При этом в МИД России ещё до этого сообщили, что Москва не станет принимать участие в мероприятии. По словам представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, Берн уже утратил нейтральный статус из-за своей проукраинской позиции, постоянного поддерживания антироссийских резолюций и присоединения к санкциям против РФ.
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