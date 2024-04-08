Швейцария отказалась подтверждать слитые данные о конференции по Украине

Швейцария планирует провести саммит по так называемой украинской формуле мира 16–17 июня в Люцерне. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"Швейцария намерена провести мирную конференцию на высоком уровне... по Украине в середине июня, в ней примут участие от 80 до 100 стран, в основном из так называемого Глобального Юга", — говорится в публикации.

Ключевым вопросом на данный момент является участие Китая, уточняет агентство. Берн надеется, что представители Пекина посетят мероприятие, чтобы "сделать инициативу заслуживающей доверия". Официальный анонс конференции швейцарские власти могут сделать 10 апреля.

МИД Швейцарии подтвердил подготовку к саммиту, но не стал называть точные сроки.