Путин назвал успешный старт "Ангары-А5" хорошим событием на встрече с Лукашенко

Российский лидер Владимир Путин высказался об успешном старте ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5". Глава государства назвал пуск хорошим событием, которое ознаменовало собой новый этап в развитии этой отрасли.

Тему космоса президент затронул на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Политик прибыл в Москву с двухдневным визитом.

"У нас сегодня хорошее событие. Наша новая ракета полетела с нового космодрома. Тяжёлая [ракета]. Это ещё один этап в развитии космической отрасли России", — начал встречу Путин.