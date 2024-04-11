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11 апреля, 18:47

Путин назвал успешный старт "Ангары-А5" хорошим событием на встрече с Лукашенко

Российский лидер Владимир Путин высказался об успешном старте ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5". Глава государства назвал пуск хорошим событием, которое ознаменовало собой новый этап в развитии этой отрасли.

Тему космоса президент затронул на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Политик прибыл в Москву с двухдневным визитом.

"У нас сегодня хорошее событие. Наша новая ракета полетела с нового космодрома. Тяжёлая [ракета]. Это ещё один этап в развитии космической отрасли России", — начал встречу Путин.

Глава "Роскосмоса" объявил запуск "Ангары-А5" новой вехой в истории Восточного
Глава "Роскосмоса" объявил запуск "Ангары-А5" новой вехой в истории Восточного

Напомним, сегодня "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный с третьей попытки. Изначально пуски планировались на 9 и 10 апреля, но по разным причинам их пришлось переносить.

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VK / ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

Илья Пушкарев
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