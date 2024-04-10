В "Роскосмосе" назвали причину повторной отмены пуска "Ангары"

Повторная отмена пуска тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой произошла из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Выявилась новая техническая неполадка, связанная, скажем так, по результатам предварительного анализа телеметрии, — это сбой в системе контроля запуска двигателя. Скорее всего, это программная ошибка, которая, безусловно, сегодня будет найдена. Необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло", — сказал он.