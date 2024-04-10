В "Роскосмосе" назвали причину повторной отмены пуска "Ангары"
Глава "Роскосмоса" Борисов: Причиной отмены пуска "Ангары-А5" стал сбой системы
Ракета-носитель "Ангара-А5" на космодроме Восточный. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Повторная отмена пуска тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой произошла из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Выявилась новая техническая неполадка, связанная, скажем так, по результатам предварительного анализа телеметрии, — это сбой в системе контроля запуска двигателя. Скорее всего, это программная ошибка, которая, безусловно, сегодня будет найдена. Необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло", — сказал он.
Борисов отметил, что запуск ракеты, предварительно, перенесён на 11 апреля. За сутки государственная комиссия проанализирует произошедшее и примет решение о пуске.
Ранее Life.ru уже сообщал, что запуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный отложили во второй раз. Первый пуск должен был состояться на Восточном ещё вчера, но его отменили за две минуты до старта. Борисов отметил, что тогда автоматика остановила процесс подготовки из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.