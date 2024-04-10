Космические планы: Когда на "Ангаре" будут летать космонавты Эксперт объяснил Life.ru, почему для российской пилотируемой программы необходим переход на новые ракеты-носители и что тормозит этот процесс. 9 апреля, 21:36 ТАСС / Андрей Белый

Развитие пилотируемой версии "Ангары" (для пусков с экипажем) будет оттягиваться, пока продолжается программа Международной космической станции, считает специалист Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин. Напомним, стартовый комплекс для ракет "Союз" для полётов к МКС есть и на Байконуре, и на космодроме Восточный.

— Ничего не изменится до 2028 года точно, а может быть, и до 2030-го. Посчитали экономически невыгодным уходить с Байконура с пилотируемой программой — и в том числе с "Союзами" — до 2030 года, потому что это потребует переделки и доработки стартового комплекса (на Восточном. — Прим. Лайфа) под пилотируемые полёты, — объяснил эксперт, много лет возглавлявший редакции посвящённых космонавтике научно-популярных изданий "Русский космос" и "Новости космонавтики".

Стоит отметить, что для полётов космонавтов необходимо организовать оперативное прибытие спасателей на место возможной аварийной посадки корабля. На Восточном эта задача осложняется тем, что там возможно приводнение в Тихом океане, а поднятие корабля и эвакуация экипажа с воды для отечественной космонавтики — нечто совершенно новое: на Байконуре все возможные места посадки на суше.

Игорь Маринин подчеркнул, что доработка стартового комплекса на Восточном под пилотируемые запуски потребует больших вложений, а главное, придётся на полгода или даже на год приостановить все запуски.

— А сейчас очень многие пуски перевели на Восточный, практически всю науку, многие спутники связи, — отмечает Игорь Маринин.

Для пилотируемой космической программы носители "Ангара" понадобятся, когда начнётся строительство новой отечественной орбитальной станции (РОС), уверен эксперт. Отметим, что для этой станции выбрали совершенно другую — не такую, как у МКС — орбиту: так называемую высокоширотную. РОС будет пролетать в том числе над российскими полярными регионами. Для запусков на такую орбиту нужна ракета большей грузоподъёмности, подчёркивает эксперт, и именно в этом смысле станет актуальна "Ангара-А5", которая поднимает на орбиту 24 тонны. Для сравнения: грузоподъёмность "Союзов" не превышает девяти тонн.

— Если сейчас мы на "Союзе" доставляем на МКС трёх человек и 200 килограммов груза, то для доставки их на высокоширотную орбиту понадобится более мощная ракета, — говорит член Российской академии космонавтики.

Стоит добавить, что более мощная ракета нужна на космодроме Восточный в любом случае по причине его географического расположения: он находится дальше от экватора, чем Байконур, а вблизи экватора центробежная сила вращения Земли больше помогает ракете подняться в космос. Соответственно, чем от экватора дальше, тем эта центробежная сила меньше, поэтому ракете требуется большая тяга.

Авторы Адель Романенкова