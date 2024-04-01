"Вырубали электричество перед пуском": Учёный рассказал о "неприятностях" с арендой Байконура Эксперт поделился с Life.ru своим мнением о дальнейшей судьбе исторического космодрома, а ещё поведал о загадочных технических неувязках на Байконуре, которые почему-то практически прекратились после появления Восточного. 31 марта, 21:41 Обложка © ТАСС / Юрий Кочетков

Запускать ракеты с космодрома Байконур, скорее всего, кроме России, ни одна страна не будет, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Он отметил, что Казахстан неоднократно предлагал зарубежным партнёрам кооперацию в сфере космонавтики, но отклика не последовало.

— Если вы хотите пользоваться космодромом, то вам нужен свой носитель (ракета-носитель. — Прим. Life.ru). Но под каждый носитель нужна адаптация стартовой площадки. И сказать, что это дешёвое занятие, нельзя. Это стоит заметных средств. Намного дороже, чем построить сам носитель. Готов ли кто-то из желающих воспользоваться имеющейся инфраструктурой Байконура, чтобы как-то адаптировать её к своему носителю, трудно уверенно предсказывать. Я думаю, вряд ли это кого-нибудь прельстит, — объяснил доктор физико-математических наук.

Учёный добавил, что большое значение в расчёте стоимости космического запуска имеет расположение космодрома: чем ближе он к экватору, тем запускать с него легче и дешевле — центробежная сила от вращения Земли помогает поднимать ракету в космос. Поэтому, говорит доктор наук, запускать спутники на геостационарную орбиту с Байконура в полтора с лишним раза дороже, чем с космодрома Куру во французской Гвиане (это Южная Америка).

Ещё одна проблема — логистика: на Байконур ракеты перевозят по железной дороге, а это накладывает ограничения по габаритам изделий. К примеру, на мыс Канаверал или космодром Куру носители доставляют по воде, там таких ограничений нет. Кстати, именно из соображений логистики советскую сверхтяжёлую межпланетную ракету Н-1 строили и собирали прямо на Байконуре.

— Ракету Ariane 6 (европейский носитель, который запускают с космодрома Куру. — Прим. Life.ru) на Байконур доставить нельзя — по нашим железным дорогам вы её не провезёте, — заверил эксперт ИКИ РАН.

Натан Эйсмонт рассказал: до запуска космодрома Восточный в 2016 году в использовании Байконура на правах аренды у России бывали некоторые "неприятности" и то, что сейчас они прекратились, даёт основания сделать вывод — они были неслучайны.

— Например, вдруг вырубали электричество прямо перед пуском. Я ничего не придумываю! Для чего это делалось? Чтобы побольше денег скачать и показать, "кто здесь хозяин". Конечно, те, кто с той стороны такие решения принимал, давайте прямо скажу, — идиоты. К сожалению, их везде много. Во все времена было очень много жадных людей, которым хочется из всего извлечь выгоду, — подчёркивает доктор наук.

Напомним, после распада СССР Россия вынуждена арендовать легендарный космодром. Прописанная в договоре стоимость этой аренды — 115 миллионов долларов в год. Изначально в 1994 году был заключён договор на 20 лет, впоследствии сроки аренды продлили до 2050 года.

Очевидно, окончательная независимость отечественной космонавтики наступит после того, как космодром Восточный оборудуют для пилотируемых запусков. Для этого принципиально важно организовать оперативное прибытие спасателей на место возможной аварийной посадки. На Восточном таким местом может оказаться океан, а спасение экипажа на воде для российского космоса — дело непривычное. Тем не менее, по мнению Натана Эйсмонта, в ближайшие несколько лет это удастся освоить и организовать и это не обязательно означает отказ от Байконура: вполне возможно, что с появлением у России полноценной альтернативы станет возможным использовать первый и крупнейший космодром Земли на более справедливых для России условиях.

Авторы Адель Романенкова