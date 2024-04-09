Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного отменили за две минуты до старта

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменён. Соответствующая команда раздалась в районе стартового стола примерно за несколько минут до старта.

"Выдана команда "отбой пуска", — говорилось в объявлении.

Уточняется, что первый пуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный отложен как минимум на сутки.