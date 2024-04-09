Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного отменили за две минуты до старта
Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменён
"Ангара-А5" на стартовом столе космодрома Восточный. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменён. Соответствующая команда раздалась в районе стартового стола примерно за несколько минут до старта.
"Выдана команда "отбой пуска", — говорилось в объявлении.
Уточняется, что первый пуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный отложен как минимум на сутки.
Напомним, "Роскосмос" ожидает, что "Ангара" будет выводить с космодрома Восточный модули Российской орбитальной станции (РОС). О том, что ракету-носитель установили на стартовый стол, стало известно 26 марта.