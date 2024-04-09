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9 апреля, 09:15
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Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного отменили за две минуты до старта

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменён

"Ангара-А5" на стартовом столе космодрома Восточный. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

"Ангара-А5" на стартовом столе космодрома Восточный. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменён. Соответствующая команда раздалась в районе стартового стола примерно за несколько минут до старта.

"Выдана команда "отбой пуска", — говорилось в объявлении.

Уточняется, что первый пуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный отложен как минимум на сутки.

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Напомним, "Роскосмос" ожидает, что "Ангара" будет выводить с космодрома Восточный модули Российской орбитальной станции (РОС). О том, что ракету-носитель установили на стартовый стол, стало известно 26 марта.

Матвей Константинов
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