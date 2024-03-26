"Роскосмос" анонсировал первый запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный

Первый запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный состоится в период с 6 по 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Ангара-А5" на космодроме Восточный. Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос" / Космический центр "Восточный"

"Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой планируется в период с 6 по 10 апреля 2024 года", — говорится в сообщении.

Первая лётная "Ангара" уже вывезена и установлена на стартовом комплексе "1А". Пуск, как указывают в госкорпорации, начнёт лётно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" с этими ракетами. Решение о запуске будет принято после проведения ряда испытаний.