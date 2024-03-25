"Союз МС-25" с россиянином, белоруской и американкой причалил к МКС
"Союз МС-25" в составе Международной космической станции. Фото от космонавта Александра Гребёнкина © "Роскосмос"
"Союз МС-25" с международным экипажем новой экспедиции посещения пристыковался к МКС. Об этом сообщается в понедельник в телеграм-канале Роскосмоса. На станцию прибыли российский космонавт Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон. После открытия переходных люков их встретят Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Лорал О’Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.
Напомним, что первый пуск ракеты "Союз МС-25" с космодрома Байконур 21 марта был отменён. Представители NASA рассказали, что отмена полёта произошла из-за ошибки, по которой двигатели ракеты не включились в положенное время. Однако уже спустя два дня "Союз МС-25" с россиянином, белоруской и американкой отправился к МКС.