"Союз МС-25" с россиянином, белоруской и американкой причалил к МКС

"Союз МС-25" с международным экипажем новой экспедиции посещения пристыковался к МКС. Об этом сообщается в понедельник в телеграм-канале Роскосмоса. На станцию прибыли российский космонавт Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон. После открытия переходных люков их встретят Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Лорал О’Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.