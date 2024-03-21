На Байконуре отменили запуск корабля "Союз МС-25" с россиянином, белоруской и американкой
Пуск ракеты с кораблём "Союз МС-25" к МКС отменён
На Байконуре отменён пуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблём "Союз МС-25", на борту которого находятся российский космонавт Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская, а также американка Трейси Дайсон.
Пуск ракеты, который должен был состояться несколько минут назад, был отменён автоматически. Причины не сообщаются.
Экипаж корабля "Союз МС-25" перед запуском ракеты. Фото © Telegram / "Роскосмос"
Напомним, что в экипаж корабля входят гражданка Белоруссии Марина Василевская, космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, а также астронавт NASA Трейси Дайсон. Для Василевской и Новицкого был запланирован короткий полёт, после которого они должны были вернуться на Землю на корабле "Союз МС-24". А их коллега из NASA должна была остаться на станции до сентября, после чего вернуться на Землю вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-25".