На Байконуре отменили запуск корабля "Союз МС-25" с россиянином, белоруской и американкой

Напомним, что в экипаж корабля входят гражданка Белоруссии Марина Василевская, космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, а также астронавт NASA Трейси Дайсон. Для Василевской и Новицкого был запланирован короткий полёт, после которого они должны были вернуться на Землю на корабле "Союз МС-24". А их коллега из NASA должна была остаться на станции до сентября, после чего вернуться на Землю вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-25".