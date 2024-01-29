Путин подтвердил планы по отправке женщины-космонавта из Белоруссии на МКС

Полёт корабля "Союз МС-25" к МКС может состояться уже в марте 2024 года. В экипаже: гражданка Белоруссии Марина Василевская (её дублирует Анастасия Ленкова), космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, а также астронавт NASA Трейси Дайсон. Для Василевской и Новицкого запланирован короткий полёт, после которого они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24". А их коллега из NASA пробудет на станции до сентября, после чего вернётся на Землю вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-25".