Путин подтвердил планы по отправке женщины-космонавта из Белоруссии на МКС
Путин: Женщина-космонавт из Белоруссии полетит на МКС весной, ведётся подготовка
Женщина-космонавт из Белоруссии совершит полёт на МКС грядущей весной, подготовка уже ведётся. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
"Идёт подготовка белорусского космонавта для полёта на российский сегмент МКС, это мероприятие запланировано на весну текущего года", — сказал Путин.
Полёт корабля "Союз МС-25" к МКС может состояться уже в марте 2024 года. В экипаже: гражданка Белоруссии Марина Василевская (её дублирует Анастасия Ленкова), космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, а также астронавт NASA Трейси Дайсон. Для Василевской и Новицкого запланирован короткий полёт, после которого они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24". А их коллега из NASA пробудет на станции до сентября, после чего вернётся на Землю вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-25".
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