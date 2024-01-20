Корабль Dragon с космическими туристами пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль Dragon американской компании SpaceX с космическими туристами на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщили в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Они посетят околоземную орбиту в рамках миссии частной компании Axiom Space.

"Астронавты миссии Axiom 3 Майкл Лопес-Алегриа, Уолтер Вилладеи, Маркус Вандт и Альпер Гезеравджи прибыли на Международную космическую станцию ​​в 5:42 по восточному стандартному времени в субботу, 20 января", — говорится в сообщении.

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Напомним, ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома во Флориде в ночь на 19 января. В экипаж вошли итальянский пилот Уолтер Вилладеи, астронавт из Швеции Маркус Вандт, первый гражданин Турции в космосе Альпер Гезеравджи и руководитель миссии Майкл Лопес-Алегриа. Они пробудут на МКС около двух недель, за которые проведут 30 научных экспериментов.