Илон Маск отправил на МКС новых космических туристов

Американская компания SpaceX осуществила успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблём Dragon, на борту которого находится экипаж из так называемых космических туристов. "Внеземные путешественники" будут доставлены на МКС в субботу, где проведут две недели.

Старт Falcon 9 во Флориде. Видео © X / SpaceX

Корабль пилотируют бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, а также итальянский пилот Вальтер Вилладей. Ещё на борту находятся лётчик Альпер Гезеравджи — первый гражданин Турции в космосе — и шведский специалист Маркус Вандт. Им предстоит организовать около 30 научных экспериментов.

По данным SpaceX, первая ступень ракеты уже отстыковалась и вернулась на Землю. Полёт проходит в штатном режиме.