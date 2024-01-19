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19 января, 00:35

Илон Маск отправил на МКС новых космических туристов

Ракета Falcon 9 с космическими туристами стартовала в США и направилась к МКС

Американская компания SpaceX осуществила успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблём Dragon, на борту которого находится экипаж из так называемых космических туристов. "Внеземные путешественники" будут доставлены на МКС в субботу, где проведут две недели.

Старт Falcon 9 во Флориде. Видео © X / SpaceX

Корабль пилотируют бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, а также итальянский пилот Вальтер Вилладей. Ещё на борту находятся лётчик Альпер Гезеравджи — первый гражданин Турции в космосе — и шведский специалист Маркус Вандт. Им предстоит организовать около 30 научных экспериментов.

По данным SpaceX, первая ступень ракеты уже отстыковалась и вернулась на Землю. Полёт проходит в штатном режиме.

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X / SpaceX

Илья Пушкарев
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