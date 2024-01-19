Галактика-призрак: Телескоп James Webb нашёл в космосе загадочный объект Даже самая далеко смотрящая, новейшая космическая обсерватория с большим трудом поймала удивительное нечто, которое ускользает от легендарного "Хаббла". 18 января, 21:44 Телескоп James Webb. Обложка © Shutterstock

Этот невероятно далёкий объект AzTECC71 астрономы относят к категории "тёмных галактик "Хаббла". Почему "тёмных": потому что даже этот всемирно известный, могущественный космический телескоп их в свою оптику не видит. Их вообще никакая оптика различить не в состоянии физически. А меж тем некоторые другие инструменты их находят.

Тут вся загвоздка в том, что Вселенная, как известно, расширяется. И учёные это поняли, когда стали замечать подозрительную "красноту" далёких галактик: чем они дальше, тем они краснее и краснее. А физикам давно известно, что когда источник света от наблюдателя удаляется, то волны его света от этого удаления как бы дополнительно удлиняются. А ведь из семи цветов радуги самый длинноволновый — это красный. Поэтому феномен удлинения световой волны по мере удаления источника и называется красным смещением. Причём чем быстрее источник улетает, тем сильнее он краснеет. А раз самые далёкие галактики — самые красные, то отсюда и вывод, что расширение Вселенной всё время ускоряется. И ситуация с самыми далёкими галактиками такова, что в конце концов в какой-то момент их свет уже полностью покидает оптический диапазон и погружается в диапазон инфракрасный — ещё более длинноволновый. Человеческому глазу, а значит, и оптике, он недоступен. А доступен только специальным инфракрасным телескопам, в которые эти "невидимые" галактики и наблюдают. А самый знаменитый инфракрасный телескоп в мире — это, конечно, James Webb. Его в космос и послали для того, чтобы попытаться рассмотреть "край Вселенной". Хотя, возможно, лучше сказать, не "край", а "момент рождения". Самое далёкое прошлое.

Поэтому AzTECC71 и видно только в инфракрасные инструменты. В случае таких далёких объектов гораздо проще назвать даже не расстояние до их, а тот момент времени, в котором их телескоп "застал". Мы ведь видим галактики и вообще любые объекты в космосе абсолютно не такими, какие они сейчас, а такими, какими они были в прошлом. И в данном случае мы (вооружённые телескопом James Webb) эту галактику наблюдаем такой, какой она была, по оценкам, через 900 миллионов лет после Большого взрыва. То есть ещё на очень ранних этапах эволюции Вселенной, которой, как известно, более 13 миллиардов лет. Правда, не так давно астрономы провели переоценку её возраста и получилось около 12 миллиардов лет. В любом случае James Webb заглянул в те времена, когда никакой Солнечной системы ещё в помине не было.

Там, где Webb видит эту галактику, она была тогда, когда испустила тот свет, который улавливает Webb. То есть именно через 900 миллионов лет после возникновения Вселенной. А с тех пор Вселенная расширилась и галактику унесло вместе с самим пространством куда-то ещё гораздо дальше. В целом доступная для обозрения Вселенная простирается в радиусе 46 миллиардов световых лет. И самые далёкие галактики — это одновременно те, которые мы видим самыми молодыми. Как они выглядят сию минуту, мы не видим. И не увидим ещё миллиарды лет.

Так вот, в те незапамятные времена, в которые переносит нас James Webb, объект AzTECC71 был гигантским скоплением космической пыли, в котором шёл бурный процесс образования новых звёзд. Их там "загорались" целые сотни ежегодно. Для сравнения, в нашей уже зрелой и устоявшейся Галактике Млечный Путь в год рождается в среднем три звезды. Интересно, что за десяток с лишним миллиардов лет стало с "исчезающей", уже невидимой самому "Хабблу" галактикой? Может быть, она давно столкнулась с какой-нибудь другой, слилась с нею воедино и изменилась до полной неузнаваемости.

Авторы Адель Романенкова