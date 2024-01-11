Другая Вселенная: Астрофизики взбудоражены неожиданным открытием Огромная невидимая масса таинственной тёмной материи навела физиков на очень интересную мысль: что, если это не какое-то разрозненное вещество, а, так же как и обычное, концентрируется в "тёмные" звёзды и целые галактики? 10 января, 21:43 Невидимая масса таинственной тёмной материи в космосе навела физиков на очень интересную мысль. Обложка © Shutterstock

Напомним, что такое тёмная материя. Тёмной её называют потому, что её не видно вообще, она свет не излучает, не отражает и подаёт только один-единственный признак своего существования: она имеет гравитацию. Притом огромную, в несколько раз большую, чем совокупная гравитация всех-всех видимых в земные телескопы галактик. А их, по примерным оценкам, в обозримой Вселенной триллионы и триллионы.

Как же тогда эту тёмную материю удалось обнаружить, если её ни в один телескоп различить нельзя: именно по гравитации. Можно сказать, что учёные её вычислили математически. Каким образом: они берут любую галактику, подсчитывают общую массу всего её видимого содержимого и приходят к одному и тому же — всей этой массы категорически недостаточно для создания той гравитации, которая есть и которая держит собой всю конструкцию этой галактики. То есть для того, чтобы галактика не разлетелась на отдельные разрозненные звёзды, нужна масса раз в пять большая, чем наблюдается.

Галактика JO206. © Giphy

Вдобавок в какой-то момент астрофизики обратили внимание на скорость обращения звёзд вокруг центра галактики и обнаружили поразительный феномен: по неизвестной причине на окраинах галактик они движутся гораздо быстрее, чем должны. Как будто их что-то разгоняет.

Ожидаемая (белая линия) и реально наблюдаемая (зелёная линия) скорость вращения звёзд вокруг центра галактики © Giphy

Разумеется, как это и принято в науке, концепцию тёмной материи часть учёных оспаривают, они ищут этой скрытой массе и этому странному ускорению звёзд другое объяснение, но большинство астрофизиков всё же исходят из того, что эта тёмная материя есть. И они развивают эту мысль. Они задаются вопросом, в каком "виде", в каких формах эта невидимая материя может во Вселенной находиться. Поскольку у неё есть гравитация, есть масса, значит, по законам этой гравитации эта масса должна как-то концентрироваться, должны формироваться центры притяжения. По той же схеме, по которой в облаке разрозненного межзвёздного вещества рождаются звёзды, а звёзды собираются в скопления и в целые галактики.

Так родилась концепция "тёмных звёзд", которые, может быть, испускают нечто аналогичное нашим фотонам. Света и вообще электромагнитного излучения они не несут, но, возможно, имеют какую-то другую, недоступную пока нашему пониманию силу природы.

Но поскольку тёмная материя составляет невидимый каркас, в том числе и нашей галактики Млечный Путь, поскольку мы сидим в этом огромном невидимом гнезде, то, может быть, даже её видимая часть этой тёмной материей кишит, а мы об этом понятия не имеем. А самое главное — раз гравитация у неё есть, то почему бы ей не притягивать к себе видимое вещество?

И если она её притягивает, то в этом процессе мы её и поймаем с поличным. Если, скажем, невидимая звезда из тёмной материи оказалась в обыкновенном межзвёздном облаке, то его вещество будет собираться вокруг невидимого источника притяжения — и в конце концов невидимая звезда станет видимой.

По расчётам астрофизиков, получившийся "гибрид" будет выглядеть в общем как очень тусклый и слабый красный карлик, но идущий от него свет будет заметно отличаться. И этот "неправильный" спектр излучения как раз и будет симптомом "тёмной звезды". Пока такого ещё не нашли, но, во всяком случае, теперь знают, что именно искать.

Авторы Адель Романенкова