Куда исчезают звёзды: Учёные встревожены после сравнения снимков неба разных лет

Эта широкомасштабная и кропотливая сравнительная работа проводилась с помощью программного обеспечения (вручную астрономы сравнивали бы всё это до скончания времён) и получила название VASCO — Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations, "Исчезающие и появляющиеся источники в течение столетия наблюдений". То есть это был целенаправленный поиск отличий. И он оказался до такой степени не напрасным, что учёные, наверное, этого даже и не ожидали. Дело в том, что отличий компьютерный "мозг" изначально насчитал 150 тысяч. Потом, правда, машине дали команду дополнительно сопоставить всё это с другими наборами астрономических данных, большинство этих отличий отсеялось и осталось 24 тысячи пропавших или внезапно появившихся объекта. Тогда учёные принялись разбирать все эти 24 тысячи вручную на предмет разных неисправностей камеры и прочих технических ошибок. И опять сквозь это "решето" благополучно прошли практически все "кандидаты". Но осталось порядка сотни случаев, которые никакой ошибкой и никакой попавшей на объектив частичкой назвать нельзя, — это действительно объекты в космосе, которые исчезли по невыясненным причинам.