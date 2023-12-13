Куда исчезают звёзды: Учёные встревожены после сравнения снимков неба разных лет Любопытно, что это выяснилось по результатам научного проекта, направленного в том числе на поиск возможных признаков существования внеземной технологически развитой цивилизации. 12 декабря, 21:43 Куда исчезают звёзды. Обложка © Sutterstock

Вот для иллюстрации один из примеров. Это четыре снимка одного и того же участка неба, сделанные в разные телескопы. Верхние два — это старые снимки, то есть это то, что "было", нижние — это уже свежие изображения, то, что "стало". Хотя в данном случае, видимо, правильнее сказать "НЕ стало".

Сравнение снимков одного и того же участка неба, сделанных в 1950-е годы (сверху) и в XXI веке (снизу). Обнаружение исчезающих объектов на красных изображениях POSS I с помощью виртуальной обсерватории. Фото © academic.oup.com

То, что "было", сфотографировано ещё в 1950-е годы с помощью телескопа на горе Паломар в Калифорнии в рамках Паломарского обзора неба. Он в основном был проведён с 1949 по 1956 год, ещё немного было "доснято" за следующие два года. Притом каждый "кусочек" неба фотографировали дважды на фотопластины с разной светочувствительностью. Несколько лет назад полученные тогда изображения сравнили со снимками более современных и более совершенных телескопов обсерватории Pan-STARRS на вершине гавайского вулкана Мауна-Кеа, а также со снимками космической обсерватории Gaia, она работает в полутора миллионах километров от Земли.

Эта широкомасштабная и кропотливая сравнительная работа проводилась с помощью программного обеспечения (вручную астрономы сравнивали бы всё это до скончания времён) и получила название VASCO — Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations, "Исчезающие и появляющиеся источники в течение столетия наблюдений". То есть это был целенаправленный поиск отличий. И он оказался до такой степени не напрасным, что учёные, наверное, этого даже и не ожидали. Дело в том, что отличий компьютерный "мозг" изначально насчитал 150 тысяч. Потом, правда, машине дали команду дополнительно сопоставить всё это с другими наборами астрономических данных, большинство этих отличий отсеялось и осталось 24 тысячи пропавших или внезапно появившихся объекта. Тогда учёные принялись разбирать все эти 24 тысячи вручную на предмет разных неисправностей камеры и прочих технических ошибок. И опять сквозь это "решето" благополучно прошли практически все "кандидаты". Но осталось порядка сотни случаев, которые никакой ошибкой и никакой попавшей на объектив частичкой назвать нельзя, — это действительно объекты в космосе, которые исчезли по невыясненным причинам.

В попытках объяснить их поведение учёные подключают все свои знания в астрофизике. Допустим, они совершенно уверены, что это не "перегоревшие" звёзды: если старая звезда в конце жизненного пути вспыхивает сверхновой, она потом полностью не исчезает, объект всё равно прослеживается. Какая-нибудь Крабовидная туманность от этого взрыва должна остаться, притом с "пульсирующей" в ней радиолучами нейтронной звездой или с чёрной дырой, которая тоже, по идее, должна дать о себе знать светящимся вокруг неё аккреционным диском. Есть, конечно, такая гипотеза, что иные "умирающие" массивные звёзды свою оболочку не сбрасывают, а целиком и полностью схлопываются в чёрную дыру, но это, должно быть, крайне редкое явление и не может быть, чтобы все сто пропавших объектов оказались именно такими.

Что ещё это может быть: как вариант, эффект гравитационного линзирования — какая-нибудь чёрная дыра проходит перед более далёкой звездой и своей гравитацией, как линзой, искажает свет той более далёкой звезды: та "выглядывает" из-за неё в виде подковы, целого круга или "креста" из нескольких светящихся точек. Оптический обман.

Эффект гравитационного линзирования в космосе. © Giphy

Можно предполагать гамма-всплески: внезапные вспышки чрезвычайно мощного гамма-излучения. Отчего они бывают: например, от тех же самых упомянутых выше взрывов сверхновых, но, как мы уже поняли, никаких других признаков сверхновых в "эпицентрах событий" не прослеживается. Случаются гамма-всплески и в случае столкновения и слияния, скажем, двух нейтронных звёзд или нейтронной звезды и чёрной дыры. Но такие гамма-всплески длятся максимум две секунды, а чаще всего — вообще доли секунды, и трудно себе представить, что телескоп 1950-х годов все сто раз так удачно ловил момент.

Наконец, это могут быть астероиды. Они движутся по небу сравнительно быстро, и поскольку Паломарская обсерватория фотографировала объекты по два раза, то есть через какой-то промежуток времени, то, возможно, есть шансы как-то заметить их смещение. Всеми этими разбирательствами астрономы сейчас и занимаются.

А поскольку этот научный проект одной из своих задач ставит поиск признаков существования внеземной развитой цивилизации, то возникает вопрос: если чисто теоретически пофантазировать, что среди этих ста совершенно естественных гамма-всплесков, астероидов и гравитационных линз промелькнул один-единственный инопланетный космический корабль или астроинженерное сооружение, то каким образом мы, собственно говоря, это распознаем? Судя по всему, на сегодняшний день никаким.

Авторы Адель Романенкова