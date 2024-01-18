Британские учёные нашли старейшую чёрную дыру, которая "поедает" свою галактику

Учёные Кембриджского университета обнаружили в космосе старейшую чёрную дыру, возраст которой сравним с возрастом Вселенной. Открытие было сделано с помощью орбитального телескопа "Джеймс Уэбб", сказано на сайте учебного заведения.

По данным исследователей, объект со сверхсильной гравитацией образовался более 13 миллиардов лет назад. Размеры чёрной дыры говорят о том, что она не успела бы сформироваться по законам существующих ныне предположений, а потому теория появления космических воронок требует переосмысления, уверены учёные.

Найденный космический объект находится в молодой галактике GN-z11, которая по размеру примерно в 25 раз меньше Млечного Пути. Содержащийся в ней межзвёздный газ стремительно поглощается дырой.

"Когда чёрные дыры поглощают слишком много газа, они отталкивают его подобно сверхбыстрому ветру. Этот ветер может остановить процесс звездообразования, медленно убивая галактику, но он также убьёт и саму чёрную дыру, поскольку он также отрежет для неё источник "пищи", — сказано в описании открытия.