Нейтронная звезда возрастом 100 млн лет подала странный сигнал на Землю

Учёные из Техасского технического университета и Радиоастрономического института Макса Планка сообщили об обнаружении нового источника узконаправленного электромагнитного излучения — миллисекундного пульсара. Результаты многолетнего исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

В 19-страничном документе сказано, что космический объект был найден в шаровом скоплении GLIMPSE-C01, где ранее нейтронные звёзды с периодом вращения менее 30 миллисекунд не фиксировались. Пульсар получил название GLIMPSE-C01A.

Первое изображение пульсара, полученное 27 февраля 2021 года. Фото © arXiv

Новая для нас нейтронная звезда расположена в 10 760 световых годах от Земли и имеет примерный возраст около 100 миллионов лет. Её период вращения равен 19,78 миллисекунды, а магнитное поле установилось на уровне миллиарда гаусс.