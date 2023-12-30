Нейтронная звезда возрастом 100 млн лет подала странный сигнал на Землю
ArXiv: Американские учёные нашли миллисекундный пульсар возрастом 100 млн лет
Учёные из Техасского технического университета и Радиоастрономического института Макса Планка сообщили об обнаружении нового источника узконаправленного электромагнитного излучения — миллисекундного пульсара. Результаты многолетнего исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.
В 19-страничном документе сказано, что космический объект был найден в шаровом скоплении GLIMPSE-C01, где ранее нейтронные звёзды с периодом вращения менее 30 миллисекунд не фиксировались. Пульсар получил название GLIMPSE-C01A.
Первое изображение пульсара, полученное 27 февраля 2021 года. Фото © arXiv
Новая для нас нейтронная звезда расположена в 10 760 световых годах от Земли и имеет примерный возраст около 100 миллионов лет. Её период вращения равен 19,78 миллисекунды, а магнитное поле установилось на уровне миллиарда гаусс.
А тем временем 3 января Земле предстоит максимально сблизиться с Солнцем. Об опасности, которую представляет это явление, Лайф рассказывал ранее.
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