Лукашенко рассказал о планах отправить на МКС сразу двух белорусских космонавтов
Лукашенко хочет обсудить с Путиным совместные проекты по космическим полётам
Астронавт Трейси Дайсон и космонавты Марина Василевская, Олег Новицкий, Иван Вагнер и Анастасия Ленкова. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложит российскому коллеге Владимиру Путину отправить на Международную космическую станцию (МКС) сразу троих космонавтов: россиянина Олега Новицкого и его белорусских коллег — Марину Василевскую и её дублёра Анастасию Ленкову. Эту идею политик озвучил во время беседы по видеосвязи с основным экипажем МКС, передаёт агентство БелТА.
"Хотелось бы, чтобы вы втроём слетали. <...> Если [после возвращения с МКС] будешь себя хорошо чувствовать, то буду просить россиян, чтобы втроём уже полетели — Настя, Марина и ты. Хотелось бы, чтобы вы втроём слетали", — сказал белорусский лидер, обращаясь к Новицкому.
Космонавт ответил ему, что с радостью бы отправился в такой полёт. Услышав это, глава Белоруссии сказал, что при следующей встрече с Владимиром Путиным начнёт постепенно поднимать соответствующие вопросы.
Напомним, ранее Владимир Путин подтвердил планы по отправке женщины-космонавта из Белоруссии на МКС. Полёт корабля "Союз МС-25" назначен на 21 марта. Василевская и Новицкий после недолгого полёта вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24". При этом их коллега из NASA пробудет на станции до сентября. Осенью он вернётся на Землю вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-25". Кстати, недавно стало известно, что Кононенко стал командиром МКС вместо датчанина Могенсена.