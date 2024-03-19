Лукашенко рассказал о планах отправить на МКС сразу двух белорусских космонавтов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложит российскому коллеге Владимиру Путину отправить на Международную космическую станцию (МКС) сразу троих космонавтов: россиянина Олега Новицкого и его белорусских коллег — Марину Василевскую и её дублёра Анастасию Ленкову. Эту идею политик озвучил во время беседы по видеосвязи с основным экипажем МКС, передаёт агентство БелТА.

"Хотелось бы, чтобы вы втроём слетали. <...> Если [после возвращения с МКС] будешь себя хорошо чувствовать, то буду просить россиян, чтобы втроём уже полетели — Настя, Марина и ты. Хотелось бы, чтобы вы втроём слетали", — сказал белорусский лидер, обращаясь к Новицкому.

Космонавт ответил ему, что с радостью бы отправился в такой полёт. Услышав это, глава Белоруссии сказал, что при следующей встрече с Владимиром Путиным начнёт постепенно поднимать соответствующие вопросы.