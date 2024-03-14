"Марсианскую" ракету Маска запустили с космодрома в США
В США в третий раз запустили ракету-носитель с прототипом корабля Starship
В США с космодрома в штате Техас SpaceX запустила ракету-носитель с прототипом космического корабля Starship в рамках третьего испытательного орбитального пуска. Трансляция велась на странице компании в социальной сети X (ранее Twitter).
В США в третий раз запустили ракету-носитель с прототипом корабля Starship. Видео © X / SpaceX
Запуск был произведён со стартовой площадки космодрома в Бока-Чика (штат Техас) в 09:25 по местному времени (16:25 мск).
Напомним, два предыдущих запуска Starship закончились не очень удачно. В первом случае в апреле ракета, которая, по замыслу основателя компании Илона Маска, должна доставить людей на Марс, взорвалась на высоте около 38 километров. Второй запуск в ноябре также завершился взрывом.
Ранее Life.ru писал, что корабль компании SpaceX Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым вернулся с МКС на Землю. Он приводнился у берегов штата Флорида в 05:50 по местному времени (12:50 мск).
X / SpaceX