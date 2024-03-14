"Марсианскую" ракету Маска запустили с космодрома в США

В США с космодрома в штате Техас SpaceX запустила ракету-носитель с прототипом космического корабля Starship в рамках третьего испытательного орбитального пуска. Трансляция велась на странице компании в социальной сети X (ранее Twitter).

В США в третий раз запустили ракету-носитель с прототипом корабля Starship. Видео © X / SpaceX

Запуск был произведён со стартовой площадки космодрома в Бока-Чика (штат Техас) в 09:25 по местному времени (16:25 мск).