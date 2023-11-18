Второй тестовый пуск сверхтяжёлой ракеты Илона Маска снова закончился взрывом

Сверхтяжёлая американская ракета Starship компании Илона Маска, которая создавалась для полётов на Луну и Марс, потерпела неудачу в ходе второго тестового орбитального полёта.

Сообщается, что первая ступень ракеты после отделения взорвалась в воздухе, с кораблём была потеряна связь примерно через 10 минут полёта.

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Это не первая неудача, связанная со Starship. Предыдущий тестовый запуск ракеты, на которой Маск обещал доставлять людей на Марс, также закончился провалом. На высоте около 38 километров после старта космический корабль взорвался и рухнул на землю.