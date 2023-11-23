Миссия Starship: Сколько лететь до Марса LIFE разбирался, сколько времени продлится путешествие к Красной планете, когда лучше всего лететь и насколько трудным будет этот полёт для экипажа. 22 ноября, 22:40 Межпланетная миссия: сколько лететь до Марса? Обложка © Shutterstock

Расстояние от Земли до Марса

Расстояние между Землёй и Марсом меняется в зависимости от их взаимного расположения. Земля делает полный оборот вокруг Солнца, как известно, за 365 суток, у Марса на это уходит почти 687 земных дней, то есть без малого два земных года. И в процессе движения обеих планет по своим орбитам примерно каждые 780 суток они оказываются максимально близко друг к другу — всего в 55–58 миллионах километров. Это называется противостоянием планеты. Для сравнения: в моменты максимального удаления друг от друга их разделяют уже четыреста с лишним миллионов километров. Если бы мы могли летать со скоростью света, мы бы преодолевали такое расстояние за двадцать с небольшим минут. А в момент противостояния долетели бы за три минуты. Но, к сожалению, пока с такими скоростями мчатся в космосе разве что отправленные людьми радиосигналы или лазерные лучи.

Лучшее время для полёта на Марс

Логично предположить, что баллистики рассчитают полёт таким образом, чтобы к моменту прибытия космического корабля на Марс он был в очередном противостоянии, то есть как можно ближе. Но дело в том, что траектория полёта на другую планету не проходит, что называется, "перпендикулярно" двум орбитам, она идёт как бы "наискосок". Вот, к примеру, траектория путешествия марсохода Perseverance (белая линия): слева обозначено, где Земля и Марс были в момент старта, справа — они в момент посадки на Марс.

Траектория полёта ровера Perseverance к Марсу. Фото © NASA

То есть совершенно ясно, что в любом случае космический аппарат пролетит совсем не 55 и не 58 миллионов километров, а гораздо больше. А именно в случае с Perseverance ему пришлось преодолеть 480 миллионов километров — это заняло почти семь месяцев. Его предшественник Curiosity летел восемь месяцев. Opportunity стартовал 8 июля 2003 года и совершил посадку на Марсе 25 января 2004-го. Значит, ему хватило полугода. На сайте SpaceX Илона Маска по поводу Starship сказано: 6 месяцев полёта к Марсу. В реальности всё, видимо, будет зависеть от баллистических расчётов на основе текущей ситуации. В целом продолжительность полёта может варьироваться от шести до девяти месяцев.

Трудности межпланетного перелёта

Естественно, чем скорее долетят, тем лучше: у медиков есть большие вопросы о том, как первые люди на Марсе будут себя чувствовать после этих шести – девяти месяцев полёта сквозь межпланетное пространство. Во-первых, за полгода в невесомости они будут, как выражаются космонавты, ограниченно подвижны и им предстоит самостоятельно восстановиться: их там никто из корабля не вытащит и не понесёт. А во-вторых, в межпланетном пространстве нет никакой естественной защиты от солнечной и галактической радиации. МКС на своей высоте четыреста с небольшим километров всё равно ещё находится в пределах действия земной магнитосферы, которая служит нам щитом, задерживает и не пропускает убийственное излучение звёзд. Но даже и на орбите уровень радиации в 220 раз выше, чем на поверхности планеты. Ещё раз: в 220 раз выше, и это на низкой околоземной орбите. На Луне дольше всех пробыли астронавты миссии "Аполлон-17" в 1972 году: больше трёх суток. Общая продолжительность полёта с учётом "дороги" до Луны и обратно составила 12 суток. Это пока что максимум пребывания детей Земли настолько далеко от своей заботливой матери-планеты.

Авторы Адель Романенкова