Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

На мосту между США и Канадой прогремел мощный взрыв

Экс-замминистра энергетики РФ Пётр Нидзельский задержан по делу о мошенничестве

Путин утвердил новые положения о гражданстве России и бланк текста присяги

Орбан поставил ЕС ультиматум из-за помощи Киеву

Супергерой Роман Костомаров покорил себе теннис, хотя удержать ракетку протезами непросто

Сбежавшего из России норвежского футболиста обязали выплатить компенсацию "Ростову"

Путин удивлён, что лидеры G20 не потрясены тем, что Газа стала детским кладбищем

Путин напомнил G20, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

"Пол-литра" вызвали затруднения у россиян

В НАТО сознались, на сколько они увеличили свой контингент в Косове

Миссия Starship: Сколько лететь до Марса

LIFE разбирался, сколько времени продлится путешествие к Красной планете, когда лучше всего лететь и насколько трудным будет этот полёт для экипажа.

22 ноября, 22:40
<p>Межпланетная миссия: сколько лететь до Марса? Обложка © Shutterstock</p>

Межпланетная миссия: сколько лететь до Марса? Обложка © Shutterstock

Расстояние от Земли до Марса

Расстояние между Землёй и Марсом меняется в зависимости от их взаимного расположения. Земля делает полный оборот вокруг Солнца, как известно, за 365 суток, у Марса на это уходит почти 687 земных дней, то есть без малого два земных года. И в процессе движения обеих планет по своим орбитам примерно каждые 780 суток они оказываются максимально близко друг к другу — всего в 55–58 миллионах километров. Это называется противостоянием планеты. Для сравнения: в моменты максимального удаления друг от друга их разделяют уже четыреста с лишним миллионов километров. Если бы мы могли летать со скоростью света, мы бы преодолевали такое расстояние за двадцать с небольшим минут. А в момент противостояния долетели бы за три минуты. Но, к сожалению, пока с такими скоростями мчатся в космосе разве что отправленные людьми радиосигналы или лазерные лучи.

Лучшее время для полёта на Марс

Логично предположить, что баллистики рассчитают полёт таким образом, чтобы к моменту прибытия космического корабля на Марс он был в очередном противостоянии, то есть как можно ближе. Но дело в том, что траектория полёта на другую планету не проходит, что называется, "перпендикулярно" двум орбитам, она идёт как бы "наискосок". Вот, к примеру, траектория путешествия марсохода Perseverance (белая линия): слева обозначено, где Земля и Марс были в момент старта, справа — они в момент посадки на Марс.

Траектория полёта ровера Perseverance к Марсу. Фото © NASA

Траектория полёта ровера Perseverance к Марсу. Фото © NASA

То есть совершенно ясно, что в любом случае космический аппарат пролетит совсем не 55 и не 58 миллионов километров, а гораздо больше. А именно в случае с Perseverance ему пришлось преодолеть 480 миллионов километров — это заняло почти семь месяцев. Его предшественник Curiosity летел восемь месяцев. Opportunity стартовал 8 июля 2003 года и совершил посадку на Марсе 25 января 2004-го. Значит, ему хватило полугода. На сайте SpaceX Илона Маска по поводу Starship сказано: 6 месяцев полёта к Марсу. В реальности всё, видимо, будет зависеть от баллистических расчётов на основе текущей ситуации. В целом продолжительность полёта может варьироваться от шести до девяти месяцев.

Трудности межпланетного перелёта

Естественно, чем скорее долетят, тем лучше: у медиков есть большие вопросы о том, как первые люди на Марсе будут себя чувствовать после этих шести – девяти месяцев полёта сквозь межпланетное пространство. Во-первых, за полгода в невесомости они будут, как выражаются космонавты, ограниченно подвижны и им предстоит самостоятельно восстановиться: их там никто из корабля не вытащит и не понесёт. А во-вторых, в межпланетном пространстве нет никакой естественной защиты от солнечной и галактической радиации. МКС на своей высоте четыреста с небольшим километров всё равно ещё находится в пределах действия земной магнитосферы, которая служит нам щитом, задерживает и не пропускает убийственное излучение звёзд. Но даже и на орбите уровень радиации в 220 раз выше, чем на поверхности планеты. Ещё раз: в 220 раз выше, и это на низкой околоземной орбите. На Луне дольше всех пробыли астронавты миссии "Аполлон-17" в 1972 году: больше трёх суток. Общая продолжительность полёта с учётом "дороги" до Луны и обратно составила 12 суток. Это пока что максимум пребывания детей Земли настолько далеко от своей заботливой матери-планеты.

"Глядишь, доживём": Состоится ли высадка людей на Марсе в ближайшие годы

"Глядишь, доживём": Состоится ли высадка людей на Марсе в ближайшие годы

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!