"Глядишь, доживём": Состоится ли высадка людей на Марсе в ближайшие годы По мнению эксперта Института космических исследований, поистине эпохальным моментом для человечества станет даже не запуск на Красную планету первой пилотируемой экспедиции, а первое возвращение людей с Марса. 22 апреля, 23:40 Обложка © Shutterstock

Высадка первых людей на Марсе вполне может состояться в ближайшие 10–15 лет, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

— Я практически уверен, что состоится, потому что всё, что уже сделано, хоть и отклоняется, но не очень сильно от первоначальных планов и обещаний Маска. Есть некие задержки, что для такого проекта это вполне приемлемо и оправданно. Глядишь, доживём, — поделился он в интервью Лайфу.

Напомним, 20 апреля 2023 года состоялась попытка первого запуска космического корабля Starship на околоземную орбиту. Полёт закончился неудачно, пришлось дать команду на самоуничтожение комплекса в воздухе. Следующую попытку намечено сделать через несколько месяцев. Космическая система состоит из двух частей. Первой ступенью служит сверхтяжёлая ракета Super Heavy, которой нет равных по грузоподъёмности: она способна вывести на низкую околоземную орбиту до 250 тонн полезного груза при одноразовом использовании, а при условии возвращения на Землю — 150 тонн. В обоих случаях это превосходит возможности любой другой ракеты на сегодняшний день. Вторая ступень — сам космический корабль, построенный в том числе для межпланетных перелётов, прежде всего для полёта на Марс, который, по расчётам, должен продлиться от шести до девяти месяцев. Натан Эйсмонт отметил, что конструкция системы необычна и заметно отличается от всех известных аналогов.

Космический корабль Starship. Фото © Twitter / SpaceX

— С точки зрения инженерных, технических решений это большой прорыв, — говорит он.

Первая экспедиция на Марс изменит мировоззрение людей по всему миру, уверен Натан Эйсмонт. Но, в какую сторону изменится это мировоззрение, сказать трудно.

— Здесь есть два вида прогнозов, одни — оптимистические, другие — наоборот: что человечество себя убьёт, почувствовав такую "сверхсилу". А может быть, и, наоборот, воспрянет: скажут, раз нам это удалось, чёрт возьми, мы и с земными проблемами как-нибудь справимся. Я лично оптимист! — подчеркнул эксперт ИКИ РАН.

Он добавил, что, с его точки зрения, началом новой эпохи в освоении космоса станет даже не первая высадка людей на Красной планете, а возвращение этих людей на Землю: они привезут человечеству неслыханные знания о том, что происходит в далёком космосе, и о том, каково там человеку.

Авторы Адель Романенкова