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12 марта, 10:44

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым вернулся с МКС на Землю

Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew7, в которую вошёл космонавт из России Константин Борисов, вернулся на Землю. Трансляция приземления велась на сайте NASA. На МКС космонавты пробыли более полугода.

Момент приземления корабля Crew Dragon. Видео © X / NASA's Johnson Space Center

Crew Dragon приводнился у берегов штата Флорида в 05:50 по местному времени (12:50 мск). Для возвращения на Землю экипажу потребовалось меньше суток. Кроме Борисова, на борту находились астронавты NASA, Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) — Жасмин Могбели, Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава. На орбитальной станции они работали 197 дней.

"На станции продолжает полёт экипаж 70-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребёнкина, астронавтов NASA Лорал О’Хары, Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс", — отметили в "Роскосмосе".

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А ранее Life.ru сообщал, что экипажи "Союза МС-25" прибыли на космодром Байконур. Они начали обширную программу тренировок, занятий, инструктажей и медицинских обследований. 7 марта основной и дублирующий экипажи провели первую "примерку" корабля, 21 марта он доставит космонавтов на МКС.

Обложка ©

X / NASA's Johnson Space Center

Александра Мышляева
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