Экипажи корабля "Союз МС-25" прибыли на космодром Байконур, сообщили в "Роскосмосе". Планируется, что в течение двух недель они пройдут обширную программу тренировок, занятий, инструктажей и медицинских обследований.

Экипаж корабля "Союз МС-25" прибыл на Байконур. Фото © T.me / Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Экипаж корабля "Союз МС-25" прибыл на Байконур. Фото © T.me / Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

"Олег Новицкий, Марина Василевская, Трейси Дайсон и их дублёры — Иван Вагнер, Анастасия Ленкова и Доналд Петтит приземлились в аэропорту Крайний города Байконура", — говорится в сообщении.

Завтра основной и дублирующий экипажи проведут первую "примерку" корабля "Союз МС-25", а 21 марта корабль доставит космонавтов на МКС.