Экипаж корабля "Союз МС-25" прибыл на Байконур
Экипаж корабля "Союз МС-25" прибыл на Байконур. Обложка © T.me / Госкорпорация "Роскосмос"
Экипажи корабля "Союз МС-25" прибыли на космодром Байконур, сообщили в "Роскосмосе". Планируется, что в течение двух недель они пройдут обширную программу тренировок, занятий, инструктажей и медицинских обследований.
Экипаж корабля "Союз МС-25" прибыл на Байконур. Фото © T.me / Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
Экипаж корабля "Союз МС-25" прибыл на Байконур. Фото © T.me / Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
"Олег Новицкий, Марина Василевская, Трейси Дайсон и их дублёры — Иван Вагнер, Анастасия Ленкова и Доналд Петтит приземлились в аэропорту Крайний города Байконура", — говорится в сообщении.
Завтра основной и дублирующий экипажи проведут первую "примерку" корабля "Союз МС-25", а 21 марта корабль доставит космонавтов на МКС.
А ранее Life.ru рассказывал, что этой весной впервые в истории с космодрома Восточный запустят ракету "Ангара". Событие должно состояться в период с 6 по 10 апреля. А в мае должна отправиться ракета "Союз-2" с двумя аппаратами мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионосфера".