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4 марта, 01:29

Стал известен срок первого в истории запуска ракеты "Ангара" с космодрома Восточный

РИА "Новости": "Ангара" впервые взлетит с космодрома Восточный с 6 до 10 апреля

Первая лётная ракета-носитель "Ангара-А5". Обложка © "Роскосмос" / Центр Хруничева

Первая лётная ракета-носитель "Ангара-А5". Обложка © "Роскосмос" / Центр Хруничева

В скором времени с недавно построенного стартового стола на космодроме Восточный, расположенном на территории Амурской области, впервые в истории запустят ракету "Ангара". Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли, эти событие состоится в период с 6 по 10 апреля.

"Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного космодрома предварительно поставлен на 6–10 апреля", — говорится в сообщении.

Помимо того, собеседник информагентства рассказал про ещё одно событие, которое там произойдёт в ближайшем будущем. По его словам, в мае с космодрома стартует ракета "Союз-2" с двумя аппаратами мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионосфера".

Стоит отметить, что с 2018 года на космодроме Восточный создавалась инфраструктура для запусков ракет "Ангара". До этого её запускали на орбиту с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области.

Первую лётную ракету "Ангара-А5" отправили на испытания
Первую лётную ракету "Ангара-А5" отправили на испытания

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов на пленарном заседании Королёвских чтений сообщал, что госкорпорация готова запустить ракету "Ангара" с космодрома Восточный в Амурской области в начале апреля 2024 года.

Алексей Соловьёв
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