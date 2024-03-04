Стал известен срок первого в истории запуска ракеты "Ангара" с космодрома Восточный

В скором времени с недавно построенного стартового стола на космодроме Восточный, расположенном на территории Амурской области, впервые в истории запустят ракету "Ангара". Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли, эти событие состоится в период с 6 по 10 апреля.

"Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного космодрома предварительно поставлен на 6–10 апреля", — говорится в сообщении.

Помимо того, собеседник информагентства рассказал про ещё одно событие, которое там произойдёт в ближайшем будущем. По его словам, в мае с космодрома стартует ракета "Союз-2" с двумя аппаратами мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионосфера".

Стоит отметить, что с 2018 года на космодроме Восточный создавалась инфраструктура для запусков ракет "Ангара". До этого её запускали на орбиту с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области.