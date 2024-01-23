"Новая эра": Названы сроки первого пуска "Ангары" с космодрома Восточный

"Роскосмос" готов запустить ракету "Ангара" с космодрома Восточный в Амурской области в начале апреля 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов на пленарном заседании Королёвских чтений.

"Мы готовы, наверное, в первой декаде апреля осуществить пуск "Ангары". Ракета уже находится на Восточном с разгонным блоком. Это будет новая эра, новая страничка в развитии современного российского космодрома Восточный", — сказал Борисов.

По его словам, строительные работы на стартовом комплексе для ракет "Ангара" на Восточном почти завершены. Борисов добавил, что комплексные испытания также находятся на последних этапах.