"Новая эра": Названы сроки первого пуска "Ангары" с космодрома Восточный
Борисов: "Роскосмос" планирует запустить "Ангару" с Восточного в начале апреля
Первая лётная ракета-носитель "Ангара-А5" Обложка © "Роскосмос" / Центр Хруничева
"Роскосмос" готов запустить ракету "Ангара" с космодрома Восточный в Амурской области в начале апреля 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов на пленарном заседании Королёвских чтений.
"Мы готовы, наверное, в первой декаде апреля осуществить пуск "Ангары". Ракета уже находится на Восточном с разгонным блоком. Это будет новая эра, новая страничка в развитии современного российского космодрома Восточный", — сказал Борисов.
По его словам, строительные работы на стартовом комплексе для ракет "Ангара" на Восточном почти завершены. Борисов добавил, что комплексные испытания также находятся на последних этапах.
Ранее Лайф рассказывал, что на космодром Восточный отправили первую лётную ракету-носитель "Ангара-А5" для лётно-конструкторских испытаний. В "Роскосмосе" отметили, что космическая инфраструктура для "Ангары" готова к началу подготовки к пуску.