Первую лётную ракету "Ангара-А5" отправили на испытания

На космодром Восточный отправили первую лётную ракету-носитель "Ангара-А5" для лётно-конструкторских испытаний. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Первая лётная ракета-носитель "Ангара-А5". Фото © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

Первая лётная ракета-носитель "Ангара-А5". Фото © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

"Сейчас на космодроме завершены создание и проверка работоспособности инфраструктуры технического комплекса для подготовки ракет "Ангара". Специалисты "Роскосмоса" завершили и подтвердили готовность и работоспособность систем стартового комплекса", — говорится в телеграм-канале госкорпорации.

Как сообщили в компании, космическая инфраструктура для "Ангары" готова к началу подготовки первой лётной ракеты к пуску. При этом уточняется, что специалисты планируют применять трёхступенчатые ракеты-носители тяжёлого класса "Ангара-А5" и "Ангара-А5М" в составе космического ракетного комплекса "Амур" I первого этапа на космодроме.

"Этот пуск откроет новую страницу в истории российской ракетно-космической отрасли!" — добавили в "Роскосмосе".