Регион

Уведомления отключены

23 декабря, 12:08

Первую лётную ракету "Ангара-А5" отправили на испытания

"Роскосмос": Первую лётную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили на Восточный

Первая лётная ракета-носитель "Ангара-А5". Обложка © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

Первая лётная ракета-носитель "Ангара-А5". Обложка © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

На космодром Восточный отправили первую лётную ракету-носитель "Ангара-А5" для лётно-конструкторских испытаний. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Первая лётная ракета-носитель "Ангара-А5". Фото © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

Первая лётная ракета-носитель "Ангара-А5". Фото © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

Первая лётная ракета-носитель "Ангара-А5". Фото © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

Первая лётная ракета-носитель "Ангара-А5". Фото © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

"Сейчас на космодроме завершены создание и проверка работоспособности инфраструктуры технического комплекса для подготовки ракет "Ангара". Специалисты "Роскосмоса" завершили и подтвердили готовность и работоспособность систем стартового комплекса", — говорится в телеграм-канале госкорпорации.

Как сообщили в компании, космическая инфраструктура для "Ангары" готова к началу подготовки первой лётной ракеты к пуску. При этом уточняется, что специалисты планируют применять трёхступенчатые ракеты-носители тяжёлого класса "Ангара-А5" и "Ангара-А5М" в составе космического ракетного комплекса "Амур" I первого этапа на космодроме.

"Этот пуск откроет новую страницу в истории российской ракетно-космической отрасли!" — добавили в "Роскосмосе".

Космические дьяволы: 5 российских убийц спутников-разведчиков НАТО
Космические дьяволы: 5 российских убийц спутников-разведчиков НАТО

А недавно с космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту второй гидрометеорологический спутник "Арктика-М". Аппарат весит более 2 тысяч килограмм. По расчётам специалистов, он должен прослужить не менее семи лет.

Николь Вербер
  • Новости
  • Роскосмос
  • восточный
  • Космонавтика
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров