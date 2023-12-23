Первую лётную ракету "Ангара-А5" отправили на испытания
"Роскосмос": Первую лётную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили на Восточный
Первая лётная ракета-носитель "Ангара-А5". Обложка © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"
На космодром Восточный отправили первую лётную ракету-носитель "Ангара-А5" для лётно-конструкторских испытаний. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
"Сейчас на космодроме завершены создание и проверка работоспособности инфраструктуры технического комплекса для подготовки ракет "Ангара". Специалисты "Роскосмоса" завершили и подтвердили готовность и работоспособность систем стартового комплекса", — говорится в телеграм-канале госкорпорации.
Как сообщили в компании, космическая инфраструктура для "Ангары" готова к началу подготовки первой лётной ракеты к пуску. При этом уточняется, что специалисты планируют применять трёхступенчатые ракеты-носители тяжёлого класса "Ангара-А5" и "Ангара-А5М" в составе космического ракетного комплекса "Амур" I первого этапа на космодроме.
"Этот пуск откроет новую страницу в истории российской ракетно-космической отрасли!" — добавили в "Роскосмосе".
А недавно с космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту второй гидрометеорологический спутник "Арктика-М". Аппарат весит более 2 тысяч килограмм. По расчётам специалистов, он должен прослужить не менее семи лет.