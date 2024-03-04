К МКС стартовал американский корабль Crew Dragon с россиянином Гребёнкиным на борту

Ракета Falcon-9 с российским космонавтом Александром Гребёнкиным на борту Crew Dragon стартовала с территории Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Трансляция запуска идёт на YouTube-канале "Роскосмоса".

Ракета-носитель Falcon-9 с российским космонавтом Александром Гребёнкиным на борту корабля Crew Dragon стартовала с территории Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Видео © "Роскосмос"

Стыковка с МКС планируется утром 5 марта. Вместе с Александром Гребёнкиным в экипаж Crew-8 входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Полёт проходит по программе перекрёстных полётов "Роскосмоса" и NASA.

Стоит напомнить, что запуск Falcon-9 переносился четыре раза из-за неблагоприятных погодных условий.