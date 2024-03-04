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4 марта, 04:08

К МКС стартовал американский корабль Crew Dragon с россиянином Гребёнкиным на борту

Корабль NASA Crew Dragon с россиянином Александром Гребёнкиным стартовал к МКС

Российский космонавт Александр Гребёнкин. Обложка © t.me / "Роскосмос"

Российский космонавт Александр Гребёнкин. Обложка © t.me / "Роскосмос"

Ракета Falcon-9 с российским космонавтом Александром Гребёнкиным на борту Crew Dragon стартовала с территории Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Трансляция запуска идёт на YouTube-канале "Роскосмоса".

Ракета-носитель Falcon-9 с российским космонавтом Александром Гребёнкиным на борту корабля Crew Dragon стартовала с территории Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Видео © "Роскосмос"

Стыковка с МКС планируется утром 5 марта. Вместе с Александром Гребёнкиным в экипаж Crew-8 входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Полёт проходит по программе перекрёстных полётов "Роскосмоса" и NASA.

Стоит напомнить, что запуск Falcon-9 переносился четыре раза из-за неблагоприятных погодных условий.

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Ранее также стало известно, что российский космонавт Александр Горбунов станет участником миссии Crew-9, которая должна отправиться на Международную космическую станцию будущим летом. Для Горбунова этот полёт станет первым в карьере, он был дублёром космонавта Александра Гребёнкина.

Оксана Попова
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