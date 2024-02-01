NASA: Космонавт Александр Горбунов станет членом экипажа миссии Crew-9 на МКС
Зена Кардман, Александр Горбунов, Ник Хейг и Стефани Уилсон. Обложка © NASA
Российский космонавт Александр Горбунов станет участником миссии Crew-9, которая должна отправиться на Международную космическую станцию будущим летом. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
"Четыре члена экипажа готовятся к полёту к МКС в рамках миссии Crew-9, где проведут широкий спектр операционных и исследовательских работ", — указали в агентстве, перечислив астронавтов: командира Зену Кардман, пилота Ника Хейга, специалиста Стефани Уилсон, а также специалиста миссии космонавта Александра Горбунова.
Старт команды ожидается вскоре после возвращения на Землю миссии Crew-8. Это произойдёт не ранее августа. Для Горбунова этот полёт станет первым в карьере, он был дублёром космонавта Александра Гребёнкина, который должен отправиться на орбитальную станцию с миссией Crew-8.
Ранее Лайф рассказывал, что в России создадут космоплан для полётов к Российской орбитальной станции. Для этого может использоваться космоплан, проект которого представил генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв.