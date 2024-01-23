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В РФ создадут космоплан для полётов к Российской орбитальной станции

Генконструктор РКК "Энергия" Соловьёв представил проект многоразового космоплана

23 января, 13:25
Макет новой Российской орбитальной станции. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Макет новой Российской орбитальной станции. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв представил проект космоплана, на котором астронавты будут летать на создаваемую Российскую орбитальную станцию. В основе аппарата предполагается использовать композитный планер с V-образным крылом, отметил конструктор в ходе заседания 48-х Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королёва ("Королёвские чтения").

"Для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения РОС (Российской орбитальной станции) в дальнейшем предлагается использовать космоплан", отмечается в тексте доклада.

Выводить аппарат на орбиту будет ракета-носитель среднего класса. При этом космоплан планируется сделать многоразовым, что поможет снизить производственные расходы. Вмещать он сможет до четырёх человек.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская орбитальная станция станет форпостом страны в космосе. Её облик уже определён, также были презентованы её коммерческие модули. 12 апреля прошлого года стало известно, что глава государства одобрил проект создания РОС. Развёртывание станции запланировано на 2027 год.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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