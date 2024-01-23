В РФ создадут космоплан для полётов к Российской орбитальной станции Генконструктор РКК "Энергия" Соловьёв представил проект многоразового космоплана 23 января, 13:25 Макет новой Российской орбитальной станции. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв представил проект космоплана, на котором астронавты будут летать на создаваемую Российскую орбитальную станцию. В основе аппарата предполагается использовать композитный планер с V-образным крылом, отметил конструктор в ходе заседания 48-х Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королёва ("Королёвские чтения").

"Для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения РОС (Российской орбитальной станции) в дальнейшем предлагается использовать космоплан", — отмечается в тексте доклада.

Выводить аппарат на орбиту будет ракета-носитель среднего класса. При этом космоплан планируется сделать многоразовым, что поможет снизить производственные расходы. Вмещать он сможет до четырёх человек.

Авторы Татьяна Миссуми