Беспилотный модуль Nova-C совершил успешную посадку на поверхность Луны
Nova-C удаляется от Земли. Обложка © X / NASA
Первый за более чем 50 лет американский космический корабль Nova-C совершил посадку на поверхность Луны. Беспилотный модуль коснулся грунта естественного спутника Земли в 02:24 по московскому времени в 300 километрах от Южного полюса.
Трансляцию из центра управления полётами вели в NASA. На протяжении всего пути корабль координировали специалисты частной компании Intuitive Machines, которая и разработала Nova-C. На борту модуля шесть научно-исследовательских приборов общим весом почти 700 килограммов и шесть коммерческих грузов.
"Научно-технологические грузы, отправляемые на поверхность Луны, призваны заложить основу для пилотируемых миссий и устойчивого присутствия человека на лунной поверхности", — прокомментировали результаты миссии в Intuitive Machines.
Напомним, что Россия предпринимала попытку посадить беспилотный модуль на Луну в октябре 2023 года, а США — в январе 2024-го. Все они закончились неудачно. Мягкое прилунение совершил лишь японский аппарат, который, впрочем, завалился на бок и перестал функционировать из-за отсутствия питания.