Беспилотный модуль Nova-C совершил успешную посадку на поверхность Луны

Первый за более чем 50 лет американский космический корабль Nova-C совершил посадку на поверхность Луны. Беспилотный модуль коснулся грунта естественного спутника Земли в 02:24 по московскому времени в 300 километрах от Южного полюса.

Трансляцию из центра управления полётами вели в NASA. На протяжении всего пути корабль координировали специалисты частной компании Intuitive Machines, которая и разработала Nova-C. На борту модуля шесть научно-исследовательских приборов общим весом почти 700 килограммов и шесть коммерческих грузов.