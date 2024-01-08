В США запустили ракету на Луну

Американская United Launch Alliance (ULA) произвела запуск ракеты Vulcan на Луну. Трансляция велась на сайте компании.

Запуск ракеты Vulcan с модулем Peregrine на Луну. Видео © Х (Twitter) / ulalaunch

Ракета отправилась в первый сертификационный полёт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 2:18 по местному времени (10:18 мск). Планируется, что она доставит на спутник Земли посадочный модуль Peregrine. Он был разработан специально для будущих миссий NASA. По расчётам модуль прибудет на Луну 23 февраля. Вместе с ним доставят и коммерческий груз.

Разработка двухступенчатой ракеты, которая в будущем может заменить Atlas V, началась в 2014 году. Создатели оснастили её двигателями BE-4 компании Blue Origin миллиардера Джефа Безоса. Высота ракеты составляет 62 метра.