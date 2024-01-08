В США запустили ракету на Луну
Американская компания ULA запустила на Луну ракету Vulcan с модулем Peregrine
Американская United Launch Alliance (ULA) произвела запуск ракеты Vulcan на Луну. Трансляция велась на сайте компании.
Запуск ракеты Vulcan с модулем Peregrine на Луну. Видео © Х (Twitter) / ulalaunch
Ракета отправилась в первый сертификационный полёт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 2:18 по местному времени (10:18 мск). Планируется, что она доставит на спутник Земли посадочный модуль Peregrine. Он был разработан специально для будущих миссий NASA. По расчётам модуль прибудет на Луну 23 февраля. Вместе с ним доставят и коммерческий груз.
Разработка двухступенчатой ракеты, которая в будущем может заменить Atlas V, началась в 2014 году. Создатели оснастили её двигателями BE-4 компании Blue Origin миллиардера Джефа Безоса. Высота ракеты составляет 62 метра.
А на днях Лайф рассказывал, что Китай успешно осуществил первый космический запуск в 2024 году. Компания ExPace Technology запустила четыре спутника группировки "Тяньму-1", которые в будущем предполагается использовать в коммерческих целях при предоставлении услуг, связанных с метеорологической информацией.
Х / ulalaunch