Китай успешно осуществил первый космический запуск в 2024 году

Китайская компания ExPace Technology успешно запустила четыре спутника группировки "Тяньму-1". Это первый космический запуск для КНР в наступившем году, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC).

Старт ракеты "Куайчжоу-1А" с космодрома Цзюцюань на севере Китая был осуществлён в пятницу, 5 января, в 19:20 по местному времени (14:20 по Москве) и стал 25-м по счёту для носителей этой серии. Запущенные спутники "Тяньму-1" (под номерами 15, 16, 17 и 18) будут использоваться в коммерческих целях при предоставлении услуг, связанных с метеорологической информацией.