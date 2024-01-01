Индия запустила на орбиту спутник для изучения чёрных дыр

Индия запустила в космос ракету-носитель PSLV-C58, которая вывела на орбиту спутник XPoSat. По данным организации космических исследований, в его задачи будет входить изучение чёрных дыр.

Ракета стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе с территории Космического центра им. Сатиша Дхавана. Опыт запуска данного аппарата первый в истории Индии: прежде подобные объекты отправляли только США. Как сообщает организация, установленное на ракете-носителе оборудование позволит провести ещё 10 научных экспериментов.