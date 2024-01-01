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1 января, 05:40

Индия запустила на орбиту спутник для изучения чёрных дыр

Индия запустила в космос спутник PSLV для исследования чёрных дыр

Индия запустила в космос ракету-носитель PSLV-C58, которая вывела на орбиту спутник XPoSat. По данным организации космических исследований, в его задачи будет входить изучение чёрных дыр.

Ракета стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе с территории Космического центра им. Сатиша Дхавана. Опыт запуска данного аппарата первый в истории Индии: прежде подобные объекты отправляли только США. Как сообщает организация, установленное на ракете-носителе оборудование позволит провести ещё 10 научных экспериментов.

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Ранее стало известно, что у индийских специалистов не получилось реактивировать луноход "Прагьян", поэтому они решили оставить его в режиме "вечного сна". Аппарат проводил исследовательскую работу с 23 августа по 4 сентября, после чего и он, и посадочный модуль были переведены в режим сна, чтобы пережить очень холодную лунную ночь. В конце сентября в ISRO попытались "разбудить" оба аппарата, но в этом отношении потерпели фиаско.

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Getty Images / Aaron Horowitz

Оксана Попова
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