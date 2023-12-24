Американская частная компания вывела военный спутник США на неправильную орбиту

Частная американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace вывела военный спутник связи на неправильную орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ракета-носитель Alpha стартовала с базы космических сил США Ванденберг в штате Калифорния 22 декабря. Она должна была вывести на низкую околоземную орбиту спутник связи военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. В перспективе аппарат должен был использоваться для координации военных самолётов.

Первая часть полёта прошла штатно, однако после объявления о готовности запуска второй ступени, которая бы скорректировала траекторию и вывела бы ракету на нужную орбиту, обновления статуса запуска внезапно прекратились. В то же время на орбитах, не предусмотренных миссией, появились два объекта, которые засекли системы слежения космических сил.

Частичный провал миссии в компании подтвердили лишь спустя 12 часов. Там пояснили, что во время полёта произошёл сбой при запуске верхней ступени. Однако специалисты всё же смогли наладить связь со спутником. Теперь они работают над отладкой оборудования аппарата.