Загадка под микроскопом: Учёные рассмотрели "китайский" лунный грунт и нашли нечто неизвестное науке Кроме воды и стекла, на Луне оказалось ещё одно удивительное бесцветное вещество, о происхождении которого можно только догадываться. 15 февраля, 21:44 Учёные рассмотрели "китайский" лунный грунт и нашли нечто неизвестное науке. Обложка © Wikipedia / Фото с борта "Аполлона-15"

Человек, рука которого виднеется на этой фотографии, — один из немногих счастливых, кто смотрит вечером на Луну и понимает, что он, можно сказать, брал её в руки. Килограмм и примерно 730 граммов её вещества в капсуле в конце 2020 года приземлились в Китае. Добыты эти сокровища аппаратом "Чанъэ-5" в океане Бурь — одном из тех лунных "морей", которые мы и видим в небе невооружённым глазом.

Лунный грунт, доставленный на Землю миссией "Чанъэ-5". Фото © Moon.bao.ac.cn

Теперь в распоряжении земной науки образцы, доставленные тремя странами: Советским Союзом (станциями "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24"), США и Китаем. Кстати говоря, Россия и Китай обменяли по полтора грамма своих образцов, и геологи в ГЕОХИ РАН рассказали, что во всех трёх случаях (и в "советском", и в "американском", и в "китайском" грунте) наблюдаются такие особенности, которые характерны исключительно для Луны и не встречаются больше вообще нигде и ни в чём, то есть нет никаких сомнений, что весь этот грунт подлинный, лунный.

Так вот, в "китайских" образцах обнаружилось столько интересного, что учёные всего мира за это Поднебесной безгранично благодарны. К примеру, обнаружилась вода, самая настоящая. Ранее на её наличие и даже, можно сказать, изобилие указывали спутниковые данные, собранные с помощью российского детектора ЛЕНД. И теперь есть подтверждение, что на нашем, казалось бы, безатмосферном, пустынном естественном спутнике действительно откуда-то берётся вода. Планетологи говорят, что она появляется там двумя путями: приносится с падающими кометами, астероидами и образуется от воздействия космического (в основном солнечного) излучения. Солнечные протоны "падают" на поверхность, получают себе электрон и становятся атомами водорода, а потом соединяются с атомами кислорода, которого в лунной породе предостаточно. И, по словам учёных, найденная в "китайских" образцах вода в основном именно такая, "солнечная".

Что ещё любопытного нашлось? К примеру, стеклянные шарики. Астронавты "Аполлонов" такие тоже находили. Геологи объясняют, что от ударов падающих небесных тел порода под ними плавится, поднимается кверху брызгами и мгновенно застывает, ещё не успев упасть обратно.

А недавно учёные поделились новым открытием: в зёрнышках лунного кремнезёма под микроскопом обнаружились прозрачные кристаллы ранее неизвестного науке вещества. Назвали его в честь китайской миссии — чанъэзитом, или, как ещё пишут, чанъэитом. На латинице — Changesite-(Y). О нём ещё в 2022 году вкратце рассказали, но теперь уже обстоятельно изложили всё, что насчёт него поняли. Сообщают, что это фосфатный минерал, соединение фосфора, кальция, железа, кислорода и редкоземельного металла иттрия. Но дело в том, что возник вопрос, каким образом могло получиться именно такое соединение.

И пришли к выводу, что это, судя по всему, тоже следствие падения на Луну какой-то внушительной глыбы, только не сразу же это соединение появилось, а уже после застывания расплавленных ударом пород. По расчётам, глыба должна быть такой, которая бы оставила после себя кратер диаметром добрые десятки километров. Вокруг места посадки "Чанъэ-5" имеется четыре подходящих кратера, которые можно подозревать. И из них самым подозрительным считают 40-километровый кратер Аристарх — великолепный, очень яркий объект на лунной поверхности, на который при пролёте над ним в 1971 году обратили внимание астронавты "Аполлона-15".

Лунные кратеры Аристарх (в центре) и Геродот (справа) на снимке с борта корабля "Аполлон-15". Фото © Wikipedia / Фото с борта "Аполлона-15"

Стоит напомнить, что очень много доставленного на Землю лунного грунта до сих пор ещё не исследовано, образцы лежат тщательно запакованные в "запасниках": их отложили специально, потому что понимали, что со временем микроскопы и вообще научная техника будут всё лучше и лучше, а значит, будет обнаружено то, что не могло быть обнаружено полвека назад.

Авторы Адель Романенкова