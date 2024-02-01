Луна сжимается: Неожиданное открытие учёных Планетологи подчёркивают, что обнаруженный процесс — не просто любопытное наблюдение, а может оказаться опасным для пилотируемых лунных миссий. 31 января, 21:44 Учёные обнаружили опасное явление на Луне. Обложка © Shutterstock

Это второй человек в истории, ступивший на поверхность Луны, — астронавт Базз Олдрин. А рядом с ним — установленная им сейсмическая станция: комплекс из четырёх сейсмометров, которые должны фиксировать всяческие вибрации и сообщать о них на Землю.

Астронавт Базз Олдрин возле установленной на Луне сейсмической станции. Фото © Moon.nasa.gov

К сожалению, эта станция проработала только три недели: возникла какая-то проблема со связью. Но следующие миссии "Аполлонов" (все, кроме последней, "Аполлон-17") доставили на Луну ещё четыре такие же станции, и они благополучно собирали данные до 1976–1977 годов.

Благодаря этим данным удалось обнаружить, что на Луне происходят в целом четыре типа "лунотрясений". Один из них — это, строго говоря, не совсем "лунотрясение", то есть это не следствие какого-то внутреннего процесса в недрах, а вибрация от падения метеоритов. Остальные три — это "лунотрясения" глубокие, мелкие и термальные (вызываемые разницей температур на поверхности и под ней). Глубокие происходят в 800–1000 километрах под поверхностью. Учёные склоняются к тому, что вызываются они не напряжением лунных литосферных плит, а скорее гравитационным воздействием Земли и даже Солнца — так называемыми приливными силами. А самые сильные (магнитудой до 5,7) лунотрясения — это лунотрясения мелкие, на глубине до 220 километров. Вот они, как считают геологи, как раз тектонические. Но какие именно процессы их вызывают — это был большой вопрос. Дело в том, что Луна немногим младше Земли, ей добрых четыре миллиарда лет точно есть, и за это время она должна была давным-давно полностью "окоченеть", вулканических процессов на ней быть не должно, и от литосферных плит тоже никаких признаков "жизни" не ожидают. Хотя, к примеру, несколько лет назад учёные обратили внимание на разбросанные в разных местах подозрительные лунные хребты и пришли к выводу, что это результат какой-то довольно-таки недавней тектонической активности.

Короче говоря, внутри Луны что-то творится, но не очень понятно что. Так вот, недавно учёные провели компьютерное моделирование возможных причин этих мелких и достаточно сильных лунотрясений и самым вероятным оказался совершенно удивительный вариант: судя по всему, идущий с незапамятных времён процесс охлаждения Луны по сей день продолжается. Луна всё ещё понемногу незаметно остывает и от этого внутри сжимается, натурально схлопывается, "усаживается". Конечно, заметно меньше она станет лишь через сотни миллионов лет, но факт остаётся фактом — Луна уменьшается. И это наводит на некоторые мысли.

Надо сказать, аполлоновские сейсмометры фиксировали подлунные толчки не только непосредственно вокруг себя, но и в целом по всей Луне — даже на обратной стороне. И по получившейся в итоге общей картине стало ясно, что окрестности лунного южного полюса весьма подвержены этому внутреннему напряжению. Так вот, сейчас это особенно актуально, потому что именно к южному полюсу решили устремиться все космические державы — там (благодаря, кстати, российскому детектору) обнаружили солидные запасы водяного льда, а это ценный ресурс для будущих лунных баз. Это и потенциальная питьевая вода, и при наличии нужного аппарата для разделения молекул воды на водород и кислород — готовое ракетное топливо.

И вот какие по этому поводу у планетологов тревожные соображения. Дело в том, что все долгие миллиарды лет существования Луны её беспрепятственно бомбардировали и продолжают бомбардировать разнообразные астероиды и метеориты. И их удары о поверхность рыхлят лунный грунт. Таким образом верхние слои лунной поверхности представляют собой рыхлое скопление почвы, валунов и прочего. Рыхлое и за счёт этого чувствительное к встряске. Отсюда очевидная опасность — оползни. Учёные сопоставили сейсмичность и степень рыхлости грунта в окрестностях южного полюса и составили очень полезную карту. Розовым цветом здесь обозначены опасные места, а бледно-голубыми квадратами — возможные места высадок астронавтов по американской программе "Артемида".

Места возможных оползней в результате лунотрясений (обозначены розовым цветом) и места возможных высадок астронавтов NASA по программе Artemis (обозначены голубыми квадратами). Фото © Iopscience.iop.org

К примеру, практически на самом полюсе находится кратер Шеклтон. Хоть это и крайне сложное место для прилунения, оно привлекает тем, что там особенно много льда. Но теперь выходит, что всё-таки, видимо, не лучшая идея там садиться: исследователи оценили устойчивость склонов этого кратера и выяснили, что они наиболее подвержены обрушениям. Кроме этого, спутниковые снимки показывают, что там время от времени скатываются валуны.

Авторы Адель Романенкова