Загадочные снимки: На обратной стороне Луны наблюдают неизвестный объект Вернее, их там на самом деле два, но по одному из них после долгих и тщательных сопоставлений удалось составить достаточно убедительное представление, а вот что прилунилось прямо рядом с ним, никто ответить не может. 27 ноября, 21:43 На обратной стороне Луны наблюдают неизвестный объект. Обложка © Shutterstock

Отличный повод посмотреть на обратную сторону Луны. Это изображение составлено из целой "мозаики" очень детальных снимков со спутника Lunar Reconnaissance Orbiter. Автор данного материала путём утомительного всматривания всячески постарался найти и обозначить здесь кратер Герцшпрунг. Именно там что-то упало 4 марта 2022 года.

Кратер Герцшпрунг на обратной стороне Луны. Фото © Wikipedia / NASA

И вот самый подробный снимок загадочного следа от того, что упало. След, как видите, двойной.

Двойной кратер от падения на Луну объекта WE0913A. Фото © Arizona.edu

Во всяком случае, по одному из них учёные со всей ответственностью заявили: это ракетная ступень. Правда, были серьёзные споры, о какой именно ракете идёт речь. Было две версии: либо это ступень Falcon 9 Илона Маска, либо — китайской "Чанчжэн-3С".

Ракеты Falcon 9 и "Чанчжэн-3С". Фото © Wikipedia / Tony Gray and Robert Murray, © Wikipedia Shujianyang

Вообще вся эта история началась в те времена, когда это нечто ещё носилось по космическому пространству, а именно — в 2015 году. Тогда астрономы зафиксировали неизвестный объект и записали его в каталог Центра малых планет как WE0913A. Сочли, что это астероид. А потом выяснилось, что он вращается не вокруг Солнца, как все нормальные астероиды, а вокруг Земли. Значит, это какой-то космический мусор. Учёные стали его отслеживать и неоднократно видели и фиксировали, как он проносится среди звёзд. На видеоролике ниже видно, что летящая крохотная точка всё время "мигает". Это значит, что объект сильно вращается.

Сначала решили, что это вторая ступень Falcon 9. Первая, как известно, после пуска возвращается, благополучно приземляется на платформу и потом используется повторно. Сделать многоразовой и верхнюю ступень — следующая амбициозная цель Илона Маска. Так вот, 11 февраля 2015 года на Falcon 9 в космос запустили исследовательский аппарат для изучения активности Солнца Deep Space Climate Observatory, притом отправили не на околоземную орбиту, где работает большая часть земной космической техники, а гораздо дальше Луны — на расстояние в полтора миллиона километров от Земли, к одной из так называемых точек Лагранжа, где притяжение Солнца и Земли друг друга уравновешивает (там аппарат может спокойно работать очень долго). Правда, ракетная ступень "довезла" обсерваторию не прямо до места назначения, а "высадила" свой ценный груз на такой орбите, на которой она уже не вернётся обратно и не войдёт в атмосферу. Это так называемая переходная орбита, она чрезвычайно вытянутая — до самой Луны. И ступень таким образом на несколько лет стала "игрушкой", которую перебрасывали друг другу Земля и Луна: была спутником Земли, но подлетала всё ближе и ближе к Луне.

Но по мере накопления наблюдений летящего объекта оказалось, что очень сильно они не совпадают с расчётами ожидаемого поведения Falcon 9. Стали размышлять дальше. Даже озаботились вопросом, какой краской кто свои ракеты покрывает и как та или иная краска должна в космосе блестеть. И, можете себе представить, пришли к заключению, что "мигающий" объект, похоже, сверкал китайской краской. Во всяком случае, недавно был оглашён окончательный вердикт астрономов: 4 марта 2022 года в лунный кратер Герцшпрунг рухнула ступень ракеты "Чанчжэн-3С". Она отправилась в космос в октябре 2014 года и запустила к Луне автоматическую станцию, чтобы отработать технологию возвращения лунного грунта. И, как и у Falcon 9, последняя, самая верхняя ступень ракеты (в данном случае она третья) "отпустила" свой полезный груз (станцию) на той самой очень вытянутой переходной орбите. Вот по ней расчёты гораздо лучше сошлись с наблюдениями. Китайская сторона, впрочем, всё это категорически отрицает и говорит, что их ступень вернулась и сгорела в атмосфере Земли. Но, как пишет Университет Аризоны, Космическое командование США не фиксировало её вхождение в атмосферу.

Тем не менее остаются нерешённые вопросы. Во-первых, почему кратеров два, когда должен быть один? Единственное, что можно предположить теоретически, — на ракетной ступени было закреплено что-то достаточно внушительное, чтобы при падении на Луну оставить свой собственный кратер. В принципе, наличие тяжеловесного груза хорошо объясняет и вращение объекта в космосе. Но тогда получается, что на китайской ракетной ступени находился и сейчас достиг Луны неизвестный, незаявленный груз. Автоматическая станция, которая была запущена, благополучно облетела вокруг Луны, вернулась к Земле, на подлёте "отпустила" в атмосферу спускаемый аппарат, а сама ушла обратно в космос и в конце концов вернулась на окололунную орбиту для сбора дополнительных данных. И эту работу планировалось завершить до мая 2015 года. В любом случае она не могла иметь никакого отношения к прилетевшей спустя семь лет ракетной ступени.

И ещё интересно, а где же тогда ступень масковской ракеты, почему мы её в космосе не наблюдаем и почему она не падает на Луну.

Авторы Адель Романенкова