Признаки жизни в космосе: Учёные взбудоражены новыми данными телескопа Webb На далёкой планете обнаружен газ, который на Земле в изобилии выделяют живые существа. При этом он в атмосфере сохраняется недолго, так что для его выявления где-то в глубинах Вселенной у него должен быть постоянный источник. 25 ноября, 21:44 Учёные взбудоражены новыми данными телескопа Webb. Коллаж © LIFE. Фото © NASA, © Wikipedia / NASA

Астрономы устремили вооружённые взгляды на созвездие Орла: там в 162 световых годах от нас (по космическим меркам недалеко) есть скромная звёздочка, гораздо меньше нашего Солнца, — оранжевый карлик WASP-80. И около десяти лет назад выяснилось, что по крайней мере одна планета у него есть. Вот как её изображают космические художники.

Планета эта представляет собой, в общем-то, Юпитер: по размеру практически такая же. То есть это газовый гигант, у которого трудно понять, где заканчивается атмосфера и начинается тело планеты, всё плавно переходит одно в другое.

Находится этот Юпитер чрезвычайно близко к своему маленькому солнцу: раз в десять ближе, чем Меркурий к нашему. Всего за три дня успевает сделать вокруг звезды полный оборот. Надо полагать, из-за этого она пребывает в так называемом приливном захвате. Это значит, что она всё время повёрнута к звезде одной стороной, как Луна к Земле. Тогда у неё на одной стороне вечный день, а на другой — нескончаемая ночь.

Так вот, знаменитая космическая обсерватория James Webb, которая работает в полутора миллионах километров от Земли, обнаружила в атмосфере этой далёкой планеты метан по спектру идущего от неё света. Каждое вещество светится по-своему. И каждый раз, когда телескопы таким образом показывают метан, учёным становится особенно интересно.

Экзопланета WASP-80b в представлении художников. Иллюстрация © NASA

Дело в том, что в любом случае для сохранения метана в атмосфере требуется, чтобы его запасы в этой атмосфере постоянно пополнялись, иначе он быстро исчезнет под действием солнечного излучения. И на Земле таким стабильным рогом метанового изобилия является жизнь. А именно бесчисленные археи, которые населяют не только болота, но и наши с вами кишечники. Они так и называются — метаногены. При этом не так давно стало ясно, что производить этот газ вполне могут и зелёные растения, и грибы... чуть ли не кто угодно.

Правда, эти метаногены больше +90 градусов Цельсия не выдерживают, а далёкий Юпитер в созвездии Орла нагрет, по данным измерений, до +550 градусов, он раз в пять горячее нашего Юпитера. С другой стороны, это как бы "средняя температура по планете", а где-нибудь повыше в атмосфере может быть уже вполне приемлемо, как, скажем, на Венере: там на поверхности тоже +400, но на высоте километров 60 уже нормально: +30 или поменьше.

К сожалению астробиологов, метан может выделяться и небиологически: к примеру, с вулканическими выбросами или при реакциях воды с железосодержащими твёрдыми породами. Скажем, с оливином. Но дело в том, что на газовом гиганте вроде ни вулканов, ни твёрдых пород быть не должно. Впрочем, есть и другие реакции с получением метана. Вообще, метан имеется на всех газовых гигантах Солнечной системы: и на Юпитере, и на Сатурне, и на Уране с Нептуном. Учёные говорят, что там это продукт химических реакций.

Кстати, марсоход Curiosity в 2018 году нашёл метан на Красной планете. На спутнике Сатурна — Титане — целые метановые моря. Учёные пришли к выводу, что это постоянно тающие там огромные залежи метанового льда. А особенное любопытство вызвало открытие метана на Энцеладе (тоже спутник Сатурна): он покрыт ледяной коркой, под которой, по всем признакам, скрывается океан самой обыкновенной воды.

Авторы Адель Романенкова