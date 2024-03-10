Российский космонавт-рекордсмен назначен командиром МКС

Космонавт Олег Кононенко назначен командиром Международной космической станции. На этом посту россиянин сменил астронавта Европейского космического агентства (ESA) из Дании Андреаса Могенсена, который руководил МКС с 26 сентября 2023 года.

"Мировой рекордсмен по суммарной длительности космических полётов Олег Кононенко принял командование МКС от астронавта ESA Андреаса Могенсена. Датчанин вручил россиянину символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол", — заявили в "Роскосмосе" вечером в воскресенье, 10 марта.

Кононенко будет возглавлять станцию до конца сентября, за это время он улучшит мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе до 1110 дней. В понедельник корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7, куда помимо Могенсена входят астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт JAXA Сатоси Фурукава и космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов, покинет МКС, чтобы вернуться на Землю.