Командир отряда космонавтов "Роскосмоса" и Герой Российской Федерации Олег Кононенко, который сейчас находится на МКС, побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Видео © T.me / Госкорпорация "Роскосмос"

Сейчас инструктор – космонавт-испытатель 1-го класса совершает пятый космический полёт за свою карьеру. Так, сегодня он обошёл своего соотечественника Геннадия Падалку, который за пять миссий, совершённых в период с 1998 по 2015 год, провёл в космосе в общей сложности 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

При этом в июне Кононенко не только отметит своё 60-летие, но и станет первым человеком в мире, который находится в околоземном пространстве одну тысячу суток. Планируется, что его экспедиция завершится в сентябре 2024 года. К этому времени суммарный налёт космонавта составит уже 1110 суток.