Российский космонавт раскрыл лайфхак, оберегающий от политических споров на МКС

Космонавты и астронавты из разных стран мира стараются избегать разговоров о политике, находясь на Международной космической станции. Об этом рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев во время выступления на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

"По политическим мотивам никогда не ссорились. Мы понимаем, что мы можем сколько угодно это обсуждать и ссориться, картина мировая от этого не изменится, а отношения между людьми — да. Поэтому мы старались избегать таких острых моментов", — сказал Прокопьев.

Он отметил, что экипажи станции в курсе всех мировых новостей, однако с борта МКС не видно границ стран, поэтому Земля космонавту и его коллегам не кажется "разделённой по политическим мотивам".