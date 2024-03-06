Российский космонавт раскрыл лайфхак, оберегающий от политических споров на МКС
Космонавт Прокопьев: На МКС стараются избегать политических споров
Космонавты и астронавты из разных стран мира стараются избегать разговоров о политике, находясь на Международной космической станции. Об этом рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев во время выступления на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.
"По политическим мотивам никогда не ссорились. Мы понимаем, что мы можем сколько угодно это обсуждать и ссориться, картина мировая от этого не изменится, а отношения между людьми — да. Поэтому мы старались избегать таких острых моментов", — сказал Прокопьев.
Он отметил, что экипажи станции в курсе всех мировых новостей, однако с борта МКС не видно границ стран, поэтому Земля космонавту и его коллегам не кажется "разделённой по политическим мотивам".
К слову, несмотря на решение не вступать в политические споры, российские космонавты всё же достаточно патриотичны. К примеру, россиянин Олег Кононенко 29 февраля с удовольствием следил с борта Международной космической станции за Посланием Путина Федеральному собранию.