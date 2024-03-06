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6 марта, 11:45

Российский космонавт раскрыл лайфхак, оберегающий от политических споров на МКС

Космонавт Прокопьев: На МКС стараются избегать политических споров

Космонавты и астронавты из разных стран мира стараются избегать разговоров о политике, находясь на Международной космической станции. Об этом рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев во время выступления на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

"По политическим мотивам никогда не ссорились. Мы понимаем, что мы можем сколько угодно это обсуждать и ссориться, картина мировая от этого не изменится, а отношения между людьми — да. Поэтому мы старались избегать таких острых моментов", — сказал Прокопьев.

Он отметил, что экипажи станции в курсе всех мировых новостей, однако с борта МКС не видно границ стран, поэтому Земля космонавту и его коллегам не кажется "разделённой по политическим мотивам".

К МКС стартовал американский корабль Crew Dragon с россиянином Гребёнкиным на борту
К МКС стартовал американский корабль Crew Dragon с россиянином Гребёнкиным на борту

К слову, несмотря на решение не вступать в политические споры, российские космонавты всё же достаточно патриотичны. К примеру, россиянин Олег Кононенко 29 февраля с удовольствием следил с борта Международной космической станции за Посланием Путина Федеральному собранию.

Обложка ©

dada_design / Unsplash

Каринэ Гевондян
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