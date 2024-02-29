Гости выставки "Россия" испытали гордость во время Послания Путина Федеральному собранию
Гости Международной выставки-форума "Россия" поделились впечатлениями от оглашения Послания Президента Федеральному собранию, которое транслировалось на ВДНХ. Многие из них заявили, что поддерживают курс Владимира Путина и во время его выступления ощутили гордость за нашу страну. Так, один из собеседников Лайфа обратил внимание, что глава государства глубоко погружён в проблемы граждан, понимает и слышит, чего именно ждёт народ от руководителей страны.
Гости выставки "Россия" поделились впечатлениями от Послания Путина Федеральному собранию страны. Видео © Life.ru
"Шестилетний план, предложенный президентом, обязательно реализуется, потому что мы видим, как в последние годы реализация национальных проектов вошла в нашу жизнь, улучшает нашу жизнь, города становятся комфортнее и краше. Очень большие вливания ощущаются в социальной сфере, медицине, образовании и культуре. И я горжусь", — рассказала одна из собеседниц Лайфа.
Другая участница опроса заявила о солидарности с президентом в той части, что Россия сильна своими людьми. Консолидация общества — это необходимое условие для укрепления и развития нашей страны, и последние годы это доказали.
Ещё одна гостья выставки на ВДНХ похвасталась личным знакомством с президентом Владимиром Путиным. Она рассказала, что глава государства посещал музыкальную школу в городе Усмани и этим событием по-прежнему дорожат и преподавательский состав, и ученики — бывшие и нынешние.
"Президент нашей школе подарил новый автобус, поскольку наша школа большая, у неё восемь филиалов в сельской местности. Это даёт нам возможность нести искусство и культуру в широкие массы", — рассказала участница опроса.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин завершил оглашение Послания Федеральному собранию. Оно стало самым продолжительным за всё время — глава государства выступал 2 часа 6 минут. Предыдущий рекорд по продолжительности Послания был поставлен Путиным в 2018 году — 1 час 55 минут. В ходе обращения глава государства коснулся важнейших тем социально-экономического развития РФ, анонсировал сразу несколько новых национальных проектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных", поставил задачи на перспективу. Большое внимание Путин уделил бойцам СВО, назвав их настоящей элитой страны и подлинными героями.
Life.ru