NASA сообщило причину переноса старта "Союза МС-25" и назвало новую дату

По данным американского космического агентства, сегодняшний пуск "Союза" был отменён примерно за 20 секунд до старта из-за того, что двигатели ракеты не включились в положенное время.

Напомним, сегодня, 21 марта, на Байконуре был отменён пуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблём "Союз МС-25", на борту которого находились российский космонавт Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская, а также американка Трейси Дайсон. Для Василевской и Новицкого был запланирован короткий полёт, после которого они должны были вернуться на Землю на корабле "Союз МС-24". А их коллега из NASA должна была остаться на станции до сентября, после чего вернуться на Землю вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-25".