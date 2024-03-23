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23 марта, 13:09
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"Союз МС-25" с россиянином, белоруской и американкой отправился к МКС

Экипаж корабля "Союз МС-25": астронавт NASA Трейси Дайсон, космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, космонавт из Белоруссии Марина Василевская. Фото © "Роскосмос"

Экипаж корабля "Союз МС-25": астронавт NASA Трейси Дайсон, космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, космонавт из Белоруссии Марина Василевская. Фото © "Роскосмос"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-25" и тремя членами экипажа на борту 21-й экспедиции посещения провела успешный запуск с площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур.

Спустя около девяти минут ракета отработает свой ресурс и "Союз МС-25" выйдет на орбиту. Полёт до МКС будет проходить по двухсуточной схеме сближения. Ожидается, что стыковка с универсальным узловым модулем "Причал" российского сегмента станции произойдёт в понедельник, 25 марта, в 18:10 мск.

В экипаже космического корабля находятся: представительница Белоруссии Марина Василевская, космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Небывалый случай: Почему отмена пуска ракеты на Байконуре — скандал, а на мысе Канаверал — обычное дело
Небывалый случай: Почему отмена пуска ракеты на Байконуре — скандал, а на мысе Канаверал — обычное дело

Ранее был отменён пуск ракеты "Союз МС-25" с космодрома Байконур. Представители NASA рассказали, что отмена полёта произошла из-за ошибки, по которой двигатели ракеты не включились в положенное время.

Владимир Озеров
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