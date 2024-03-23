"Союз МС-25" с россиянином, белоруской и американкой отправился к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-25" и тремя членами экипажа на борту 21-й экспедиции посещения провела успешный запуск с площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур.

Спустя около девяти минут ракета отработает свой ресурс и "Союз МС-25" выйдет на орбиту. Полёт до МКС будет проходить по двухсуточной схеме сближения. Ожидается, что стыковка с универсальным узловым модулем "Причал" российского сегмента станции произойдёт в понедельник, 25 марта, в 18:10 мск.