"Союз МС-25" с россиянином, белоруской и американкой отправился к МКС
Экипаж корабля "Союз МС-25": астронавт NASA Трейси Дайсон, космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, космонавт из Белоруссии Марина Василевская. Фото © "Роскосмос"
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-25" и тремя членами экипажа на борту 21-й экспедиции посещения провела успешный запуск с площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур.
Спустя около девяти минут ракета отработает свой ресурс и "Союз МС-25" выйдет на орбиту. Полёт до МКС будет проходить по двухсуточной схеме сближения. Ожидается, что стыковка с универсальным узловым модулем "Причал" российского сегмента станции произойдёт в понедельник, 25 марта, в 18:10 мск.
В экипаже космического корабля находятся: представительница Белоруссии Марина Василевская, космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.
Ранее был отменён пуск ракеты "Союз МС-25" с космодрома Байконур. Представители NASA рассказали, что отмена полёта произошла из-за ошибки, по которой двигатели ракеты не включились в положенное время.