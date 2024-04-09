В "Роскосмосе" назвали причину отмены старта "Ангары-А5" и новую дату запуска
Борисов: Повторный пуск "Ангары-А5" с Восточного намечен на 10 апреля
Ракета "Ангара-А5" на стартовом комплексе космодрома Восточный. Обложка © ТАСС / "Роскосмос медиа"
Повторная попытка запуска ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный в Амурской области намечен на 10 апреля. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. В беседе с журналистами он рассказал, почему произошла отмена старта.
По словам Борисова, автоматика остановила процесс подготовки к пуску из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.
"За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива", — сказал глава "Роскосмоса" в разговоре с журналистами.
Борисов добавил, что специалисты установят окончательные причины. Предварительно, старт назначен на резервную дату — 10 апреля.
Напомним, первый запуск "Ангары-А5" с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой должен был состояться сегодня на космодроме Восточный в 12:00, однако его отменили за две минуты до старта. "Роскосмос" ожидает, что "Ангара" будет выводить с космодрома Восточный модули Российской орбитальной станции (РОС). "Ангара-А5" — российская ракета-носитель тяжёлого класса семейства "Ангара", первая тяжёлая ракета-носитель, разработанная в РФ после распада СССР.