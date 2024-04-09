В "Роскосмосе" назвали причину отмены старта "Ангары-А5" и новую дату запуска

Повторная попытка запуска ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный в Амурской области намечен на 10 апреля. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. В беседе с журналистами он рассказал, почему произошла отмена старта.

По словам Борисова, автоматика остановила процесс подготовки к пуску из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.

"За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива", — сказал глава "Роскосмоса" в разговоре с журналистами.

Борисов добавил, что специалисты установят окончательные причины. Предварительно, старт назначен на резервную дату — 10 апреля.