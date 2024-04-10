Пуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" вновь отменён

Запуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный отложен во второй раз ещё как минимум на 24 часа. Информация об отмене запуска прозвучала в ходе прямой трансляции "Роскосмоса". Причины произошедшего пока не известны.

Напомним, первый запуск "Ангары-А5" с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой должен был состояться на Восточном ещё вчера, но его отменили за две минуты до старта. По словам главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, автоматика остановила процесс подготовки к пуску из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Резервной датой пуска было названо 10 апреля.