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10 апреля, 09:15

Пуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" вновь отменён

Запуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный отложен во второй раз ещё как минимум на 24 часа. Информация об отмене запуска прозвучала в ходе прямой трансляции "Роскосмоса". Причины произошедшего пока не известны.

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Напомним, первый запуск "Ангары-А5" с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой должен был состояться на Восточном ещё вчера, но его отменили за две минуты до старта. По словам главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, автоматика остановила процесс подготовки к пуску из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Резервной датой пуска было названо 10 апреля.

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Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Марина Калегина
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